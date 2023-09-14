《經濟通通訊社１４日專訊》據天眼查Ａｐｐ顯示，近日，恒大地產集團有限公司新增十餘

條被執行人信息，執行標的合計５﹒７億餘元（人民幣．下同），涉及金融借款合同糾紛等，被

執行人還包括恒大集團旗下于都恒鵬置業有限公司、惠州市宸朗企業管理有限公司等。

風險信息顯示，目前，恒大地產集團有限公司已存在６００餘條被執行人信息，被執行總金

額超５４０億元。此外，該公司還存在多條限制消費令、失信被執行人（老賴）和終本案件信息

。（ｒｙ）

