《經濟通通訊社１４日專訊》據內媒《華爾街見聞》獲悉，花樣年（０１７７７）境內債重

組工作在９月１３日悉數完成，涉及５隻境內債、合計金額超６４億元人民幣。

其中，９月８日獲債券持有人通過的「２０花樣０１ 」， 相關參會持有人均未投出反對

票；「２０花樣０２」則在９月１３日晚間獲得債券持有人通過。

花樣年方面表示，歷經８個月時間，花樣年全面完成境內債重組展期，各債券展期議案均為

一次性通過，後續花樣年將持續落實議案相關事項，維護債券持有人利益。

花樣年今年１月正式啟動境內債重組展期工作，涉及５隻境內債。其中「１８花樣年」與「

１９花樣０２」展期時間達５年以上，最晚償付時間延長至２０２８年６月３０日，是花樣年境

內債展期時間跨度最長的一次；「１９花樣年」重組展期議案通過率高達９９﹒９％以上，接近

１００％；「２０花樣０１」相關參會持有人均未投出反對票；「２０花樣０２」重組展期議案

於今年９月１３日正式通過。

花樣年旗下子公司彩生活（０１７７８）已於７月復牌，８月花樣年補發２０２１年至

２０２３年期間多份業績報告，達成復牌。（ｓｌ）

