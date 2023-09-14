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AH股新聞

14/09/2023 10:22

【內房困局】據報花樣年６４億元５隻境內債重組完成

　　《經濟通通訊社１４日專訊》據內媒《華爾街見聞》獲悉，花樣年（０１７７７）境內債重
組工作在９月１３日悉數完成，涉及５隻境內債、合計金額超６４億元人民幣。
　　其中，９月８日獲債券持有人通過的「２０花樣０１　」，　相關參會持有人均未投出反對
票；「２０花樣０２」則在９月１３日晚間獲得債券持有人通過。
　　花樣年方面表示，歷經８個月時間，花樣年全面完成境內債重組展期，各債券展期議案均為
一次性通過，後續花樣年將持續落實議案相關事項，維護債券持有人利益。
　　花樣年今年１月正式啟動境內債重組展期工作，涉及５隻境內債。其中「１８花樣年」與「
１９花樣０２」展期時間達５年以上，最晚償付時間延長至２０２８年６月３０日，是花樣年境
內債展期時間跨度最長的一次；「１９花樣年」重組展期議案通過率高達９９﹒９％以上，接近
１００％；「２０花樣０１」相關參會持有人均未投出反對票；「２０花樣０２」重組展期議案
於今年９月１３日正式通過。
　　花樣年旗下子公司彩生活（０１７７８）已於７月復牌，８月花樣年補發２０２１年至
２０２３年期間多份業績報告，達成復牌。（ｓｌ）

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