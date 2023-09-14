《經濟通通訊社１４日專訊》美國８月核心ＣＰＩ環比升幅高於預期，不過市場預計美聯儲

下周不會再加息。滬深股市今早窄幅高開，上證綜合指數（滬綜指）高開０﹒０６％，報

３１２４﹒８５點，深成指低開０﹒１２％，創業板指低開０﹒３％，金融股造好，受歐盟對中

國電動車啟動補貼調查影響，汽車股走低。

歐盟執委會主席馮德萊恩表示，中國通過大規模政府補貼政策壓低電動車價格，扭曲歐盟市

場，歐盟執委會將對中國電動汽車展開反補貼調查。歐盟中國商會隨即對此決定表示高度關切和

反對，敦促歐方客觀看待中國電動汽車產業發展。

據《彭博》引述知情人士表示，歐盟擬對中國電動車課徵的新關稅稅率接近２７﹒５％，和

美國對中國電動汽車徵收的２７﹒５％關稅稅率看齊，不過歐盟最終決定的稅率可能會因生產商

而異。報道還指，屆時在中國設廠生產電動車的特斯拉也會在被徵收關稅的行列內。

內媒《財新》報道，深圳悄然放鬆部分樓市限購細則，涉及到部分放開社保或個稅繳納年限

、離婚買房差別化購房資格等多個方面。報道指，深圳主管部門沒有出台明文規定，但相關鬆綁

措施已陸續落地。

人民銀行今日進行１１００億元（人民幣．下同）７天期逆回購，淨回籠２２００億元。

（ｅｙ）

