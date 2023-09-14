《經濟通通訊社１４日專訊》美國８月核心ＣＰＩ環比升幅高於預期，不過市場預計美聯儲

下周不會再加息。滬深股市今早因汽車及消費板塊面臨沽壓，惟銀行股造好穩盤，滬綜指在悶局

下窄幅收升０﹒０４％，報３１２４﹒４３點，深成指跌０﹒４５％至半個月新低，創業板指挫

０﹒７５％，再刷新２０２０年４月新低。

交投顯著萎縮，兩市半日成交３９２８億元（人民幣．下同），較上日（１３日）同時段成

交減少１２﹒７％，全日成交有可能再創近期低位，陸股通則淨流出３６﹒６億元。



＊比亞迪Ａ跌３％，憂慮出海受阻＊



歐盟執委會主席馮德萊恩表示，中國通過大規模政府補貼政策壓低電動車價格，扭曲歐盟市

場，歐盟執委會將對中國電動汽車展開反補貼調查。《彭博》引述知情人士表示，歐盟擬對中國

電動車課徵的新關稅稅率接近２７﹒５％，在中國設廠生產電動車的特斯拉也會在被徵收關稅的

行列內。

積極打入海外市場的比亞迪（深：００２５９４）股價跌３﹒１％，報２４３﹒８７元；其

他汽車股普遍偏軟，長城汽車（滬：６０１６３３）跌１﹒３％，長安汽車

（深：０００６２５）跌０﹒９％，廣汽集團（滬：６０１２３８）、上汽集團

（滬：６００１０４）跌０﹒３％。

銀行股幾乎全線升，中信銀行（滬：６０１９９８）漲２﹒３％，民生銀行

（滬：６０００１６）升１﹒６％，光大銀行（滬：６０１８１８）升１﹒３％，農業銀行

（滬：６０１２８８）升１﹒２％，工商銀行（滬：６０１３９８）、交通銀行

（滬：６０１３２８）升１﹒１％，招商銀行（滬：６０００３６）升０﹒９％。（ｅｙ）

