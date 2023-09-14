《經濟通通訊社１４日專訊》美國８月核心ＣＰＩ環比升幅高於預期，不過市場預計美聯儲
下周不會再加息。滬深股市今早因汽車及消費板塊面臨沽壓，惟銀行股造好穩盤，滬綜指在悶局
下窄幅收升０﹒０４％，報３１２４﹒４３點，深成指跌０﹒４５％至半個月新低，創業板指挫
０﹒７５％，再刷新２０２０年４月新低。
交投顯著萎縮，兩市半日成交３９２８億元（人民幣．下同），較上日（１３日）同時段成
交減少１２﹒７％，全日成交有可能再創近期低位，陸股通則淨流出３６﹒６億元。
＊比亞迪Ａ跌３％，憂慮出海受阻＊
歐盟執委會主席馮德萊恩表示，中國通過大規模政府補貼政策壓低電動車價格，扭曲歐盟市
場，歐盟執委會將對中國電動汽車展開反補貼調查。《彭博》引述知情人士表示，歐盟擬對中國
電動車課徵的新關稅稅率接近２７﹒５％，在中國設廠生產電動車的特斯拉也會在被徵收關稅的
行列內。
積極打入海外市場的比亞迪（深：００２５９４）股價跌３﹒１％，報２４３﹒８７元；其
他汽車股普遍偏軟，長城汽車（滬：６０１６３３）跌１﹒３％，長安汽車
（深：０００６２５）跌０﹒９％，廣汽集團（滬：６０１２３８）、上汽集團
（滬：６００１０４）跌０﹒３％。
銀行股幾乎全線升，中信銀行（滬：６０１９９８）漲２﹒３％，民生銀行
（滬：６０００１６）升１﹒６％，光大銀行（滬：６０１８１８）升１﹒３％，農業銀行
（滬：６０１２８８）升１﹒２％，工商銀行（滬：６０１３９８）、交通銀行
（滬：６０１３２８）升１﹒１％，招商銀行（滬：６０００３６）升０﹒９％。（ｅｙ）
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