《經濟通通訊社１４日專訊》美國８月核心ＣＰＩ環比升幅高於預期，不過市場預計美聯儲

下周不會再加息。滬深股市今早因汽車及消費板塊面臨沽壓，午後半導體板塊跌幅擴大，惟銀行

股造好穩盤，滬綜指在悶局下窄幅收升０﹒１１％，報３１２６﹒５５點，深成指跌０﹒５７％

至半個月新低，創業板指挫０﹒７８％，再刷新２０２０年４月新低。

交投顯著萎縮，兩市全日成交６６５８億元人民幣，按日減少４﹒６％，是７月２４日以來

成交新低，而外資外遷趨勢不改，陸股通今日淨流出６４﹒１８億元人民幣，是連續第三個交易

日淨流出。國際金融協會（ＩＩＦ）數據顯示，外資在８月淨沽出價值逾１４５億美元

（１０５８億元人民幣）的中國股票，金額是２０１５年以來單月新高。



＊比亞迪Ａ挫３％，憂歐盟加關稅＊



歐盟執委會主席馮德萊恩表示，中國通過大規模政府補貼政策壓低電動車價格，扭曲歐盟市

場，歐盟執委會將對中國電動汽車展開反補貼調查。《彭博》引述知情人士表示，歐盟擬對中國

電動車課徵的新關稅稅率接近２７﹒５％，在中國設廠生產電動車的特斯拉也會在被徵收關稅的

行列內。中國商務部午間就對回應，表示高度關切和強烈不滿。中方敦促歐盟從維護全球產業鏈

供應鏈穩定以及中歐全面戰略夥伴關係的大局出發，與中方開展對話磋商。中方將密切關注歐方

保護主義傾向和後續行動，堅定維護中國企業的合法權益。

積極打入海外市場的比亞迪（深：００２５９４）股價跌３﹒２％，報２４３﹒６３元；其

他汽車股普遍偏軟，長安汽車（深：０００６２５）跌１﹒７％，長城汽車

（滬：６０１６３３）跌１﹒４％，廣汽集團（滬：６０１２３８）跌０﹒４％，上汽集團

（滬：６００１０４）軟０﹒３％。

銀行股幾乎全線升，中信銀行（滬：６０１９９８）漲２﹒９％，民生銀行

（滬：６０００１６）升１﹒９％，交通銀行（滬：６０１３２８）升１﹒６％，農業銀行

（滬：６０１２８８）升１﹒５％，光大銀行（滬：６０１８１８）、工商銀行

（滬：６０１３９８）升１﹒３％，中國銀行（滬：６０１９８８）升１﹒１％。



＊蘋果概念憂心，集體跌逾１％＊



美國白宮關注有報道指中國部分政府機構和國企，禁止員工工作時使用蘋果手機，稱措施是

北京對美國公司的侵略性和不當報復行為，正密切注視事態發展。中國外交部發言人毛寧曾表示

，中國沒有出台禁止購買和使用蘋果等外國品牌手機的法律法規和政策文件，但近期確實注意到

有媒體曝出蘋果手機有關安全事件。蘋果概念偏跌，工業富聯（滬：６０１１３８）跌１﹒４％

，聞泰科技（滬：６００７４５）跌１﹒３％，ＴＣＬ中環（深：００２１２９）、藍思科技

（深：３００４３３）跌１﹒２％，立訊精密（深：００２４７５）、歌爾股份

（深：００２２４１）軟１﹒１％。

半導體板塊領跌，藍箭電子（深：３０１３４８）瀉９﹒５％，創耀科技

（滬：６８８２５９）跌９﹒３％，富樂德（深：３０１２９７）跌７﹒９％，長光華芯

（滬：６８８０４８）跌６﹒１％，鍇威特（滬：６８８６９３）跌５﹒８％，甬矽電子

（滬：６８８３６２）跌５﹒６％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３７３３﹒５１ －０﹒０８

上證綜合指數 ３１２６﹒５５ ＋０﹒１１ ２８１６﹒４２

上證Ａ股指數 ３２７８﹒０６ ＋０﹒１１

深證成份指數 １０１９７﹒５９ －０﹒５７ ３８４２﹒２４

深圳創業板指數 ２０１１﹒８８ －０﹒７８

上證Ｂ股指數 ２３８﹒６９ ＋０﹒７９ ０﹒８５

深證Ｂ股指數 １１４０﹒１１ ＋０﹒１１ ０﹒３０

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