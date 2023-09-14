《經濟通通訊社１４日專訊》深證成分指數半日收市跌０﹒４５％，報１０２１０﹒１１點
。
半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５５４﹒５億元，賣盤超買盤，淨
流出３４﹒９億元。（ｒｙ）
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14/09/2023 11:36
《深股通》深成指半日跌０﹒４５％，資金流出近３５億元人幣
《經濟通通訊社１４日專訊》深證成分指數半日收市跌０﹒４５％，報１０２１０﹒１１點
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半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５５４﹒５億元，賣盤超買盤，淨
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