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AH股新聞

14/09/2023 11:36

《深股通》深成指半日跌０﹒４５％，資金流出近３５億元人幣

　　《經濟通通訊社１４日專訊》深證成分指數半日收市跌０﹒４５％，報１０２１０﹒１１點

　　半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５５４﹒５億元，賣盤超買盤，淨
流出３４﹒９億元。（ｒｙ）

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