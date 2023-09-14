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AH股新聞

14/09/2023 09:37

《汽車新勢力》彭博：歐盟擬對華電動車徵２７﹒５％稅，看齊美國

　　《經濟通通訊社１４日專訊》隨著電動車日漸普及，全球汽車業迎來洗牌時刻，歐盟委員會
將對中國補貼電動汽車行業啟動調查，反映全球電動車大戰已經被打響。
　　據報有關調查需時約九個月，目的是為歐盟對中國電動汽車徵收關稅鋪路。目前歐洲對來自
中國的汽車徵收１０％的關稅，據《彭博》引述知情人士表示，歐盟擬對中國電動車課徵的新關
稅稅率接近２７﹒５％，和美國對中國電動汽車徵收的２７﹒５％關稅稅率看齊，不過歐盟最終
決定的稅率可能會因生產商而異。報道還指，屆時在中國設廠生產電動車的特斯拉也會在被徵收
關稅的行列。
　
＊環時：中國有方法反制歐盟＊
　
　　內地《環球時報》發表評論文章稱，中國的電動汽車具有價格優勢，但這並不是因為所謂的
「政府補貼」，而是因為中國在價值鏈、人才、技術、基礎設施和物流方面的優勢，如果歐洲以
反補貼調查為借口關閉對中國電動汽車的大門，歐洲消費者將被迫購買更昂貴的電動汽車。這將
損害他們購買電動汽車的熱情。
　　文章希望歐盟停止對中國電動汽車的反補貼調查，避免陷入貿易保護主義的泥潭，更警告歐
盟若採取不公平的行動，中國有各種工具可以作為保護中國企業合法利益的對策。（ｅｙ）

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