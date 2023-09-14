  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

14/09/2023 11:36

《神州民企》粉筆ＣＥＯ不忿女基金經理無禮當面辱罵，惹網民關注

　　《經濟通通訊社１４日專訊》獲騰訊（００７００）投資的公務員考試培訓機構粉筆
（０２４６９）ＣＥＯ張小龍，繼公開指責高瓴創始人張磊賣出粉筆股份後，再度因其言行引發
爭議。
　　張小龍在微信朋友圈表示，他在安信基金路演的時候，其中一名女基金經理沒有正眼看過他
，在他講話期間打電話和回覆信息，並用手機補妝和擠暗瘡，張小龍即時離場，之後再返回現場
，怒罵該名女基金經理十分鐘才肯離開。張小龍怒火難遏，不但公開對方的名片訊息，還對其人
身攻擊：「本來想意淫一下，奈何她實在太醜了」。
　　在事件引起廣泛關注後，該名基金經理亦在微信朋友圈作出回應，她稱自己鼻炎發作，用手
機鏡頭檢查是否有鼻涕和眼淚，並用紙巾略作擦拭，不料竟讓張小龍產生誤解。她表示自己會一
如既往地做好本職工作，感謝各位朋友和公司領導同事的關心。
　　對於張小龍的行為，內地網民反應不同。有人稱該名女基金經理的行為缺乏修養和尊重，並
不可取，有人說該名女基金經理是個美女，可能是「睡上去」的，「不是甚麼好東西」，不過也
有人批評張小龍的言論毫不尊重女性，僅憑個人臆測便向對方施加網絡暴力，可見人品敗壞。
（ｅｙ）
　

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞► 立即申請

返回AH股新聞

上一篇新聞︰14/09/2023 11:38  《兩岸關係》發改委：爭取早日實現兩岸民眾坐高鐵跨台灣海峽夢想

下一篇新聞︰14/09/2023 11:36  《深股通》深成指半日跌０﹒４５％，資金流出近３５億元人幣

其他AH股新聞
More

14/09/2023 11:38  《兩岸關係》中央台辦：要讓台胞願意來、留得住、融得進、發展好

14/09/2023 11:36  《滬股通》上證Ａ股指數半日升０﹒０４％，資金流出１﹒７億元

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

【etnet chill賞你】賞 DeerKids 學玩樂 學前適應班 或 親子遊戲小組 免費試堂體驗!

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金