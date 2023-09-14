《經濟通通訊社１４日專訊》獲騰訊（００７００）投資的公務員考試培訓機構粉筆

（０２４６９）ＣＥＯ張小龍，繼公開指責高瓴創始人張磊賣出粉筆股份後，再度因其言行引發

爭議。

張小龍在微信朋友圈表示，他在安信基金路演的時候，其中一名女基金經理沒有正眼看過他

，在他講話期間打電話和回覆信息，並用手機補妝和擠暗瘡，張小龍即時離場，之後再返回現場

，怒罵該名女基金經理十分鐘才肯離開。張小龍怒火難遏，不但公開對方的名片訊息，還對其人

身攻擊：「本來想意淫一下，奈何她實在太醜了」。

在事件引起廣泛關注後，該名基金經理亦在微信朋友圈作出回應，她稱自己鼻炎發作，用手

機鏡頭檢查是否有鼻涕和眼淚，並用紙巾略作擦拭，不料竟讓張小龍產生誤解。她表示自己會一

如既往地做好本職工作，感謝各位朋友和公司領導同事的關心。

對於張小龍的行為，內地網民反應不同。有人稱該名女基金經理的行為缺乏修養和尊重，並

不可取，有人說該名女基金經理是個美女，可能是「睡上去」的，「不是甚麼好東西」，不過也

有人批評張小龍的言論毫不尊重女性，僅憑個人臆測便向對方施加網絡暴力，可見人品敗壞。

（ｅｙ）



