  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

14/09/2023 15:09

傳網易程序員出ｂｕｇ遭ＨＲ威脅致輕生，公司稱未發現證據

　　《經濟通通訊社１４日專訊》內地互聯網平台公司員工過著「９９６」的生活，任務重壓力
大，近年隨著互聯網行業進入存量博弈階段，有些資深員工甚至要面對被「優化」的風險，員工
心理健康有待重視。近日網上流傳，杭州某知名互聯網企業一服務端程序員，在敲代碼期間出現
了ｂｕｇ，被公司人事部門威脅要坐牢，無法承受壓力選擇輕生。事後公司只願意支付１０萬元
人民幣的賠償金，但事主妻子不同意。其後經證實，該名輕生的程序員是網易（０９９９９）伏
羲團隊員工周堯。
　　據內媒報道，網易已對內發信對此事做出解釋，指周堯於本月初向公司透露自己抑鬱並受失
眠折磨，人事部門安排他放假，公司業務主管、ＨＲ及團隊同事曾多次致電慰問周堯，著他安心
養病，並向他指出，項目無論發生任何問題「主管都會兜底負責」。在周堯離世後，公司同事已
幫他的家屬申請專項幫扶基金、特殊商業保險理賠等關懷金，公司承諾將支持員工子女的教育費
用至２２歲大學畢業。
　　外界亦關注周堯在工作中到底出了甚麼ｂｕｇ？內部信解釋，公司安全部門早已向周堯反饋
該ｂｕｇ評級為輕危，觸發條件極其苛刻，概率較低，且有修復方案，暫未被觸發或造成不良影
響，業務主管和團隊同事亦向他多次強調輕危ｂｕｇ是常發狀態，即使被觸發也不會對他追責，
專項組暫未發現「ＨＲ威脅」相關的動機和證據。（ｅｙ）

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

【etnet chill賞你】賞 DeerKids 學玩樂 學前適應班 或 親子遊戲小組 免費試堂體驗!

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金