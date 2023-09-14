《經濟通通訊社１４日專訊》內地互聯網平台公司員工過著「９９６」的生活，任務重壓力

大，近年隨著互聯網行業進入存量博弈階段，有些資深員工甚至要面對被「優化」的風險，員工

心理健康有待重視。近日網上流傳，杭州某知名互聯網企業一服務端程序員，在敲代碼期間出現

了ｂｕｇ，被公司人事部門威脅要坐牢，無法承受壓力選擇輕生。事後公司只願意支付１０萬元

人民幣的賠償金，但事主妻子不同意。其後經證實，該名輕生的程序員是網易（０９９９９）伏

羲團隊員工周堯。

據內媒報道，網易已對內發信對此事做出解釋，指周堯於本月初向公司透露自己抑鬱並受失

眠折磨，人事部門安排他放假，公司業務主管、ＨＲ及團隊同事曾多次致電慰問周堯，著他安心

養病，並向他指出，項目無論發生任何問題「主管都會兜底負責」。在周堯離世後，公司同事已

幫他的家屬申請專項幫扶基金、特殊商業保險理賠等關懷金，公司承諾將支持員工子女的教育費

用至２２歲大學畢業。

外界亦關注周堯在工作中到底出了甚麼ｂｕｇ？內部信解釋，公司安全部門早已向周堯反饋

該ｂｕｇ評級為輕危，觸發條件極其苛刻，概率較低，且有修復方案，暫未被觸發或造成不良影

響，業務主管和團隊同事亦向他多次強調輕危ｂｕｇ是常發狀態，即使被觸發也不會對他追責，

專項組暫未發現「ＨＲ威脅」相關的動機和證據。（ｅｙ）

