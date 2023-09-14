《經濟通通訊社１４日專訊》國務院近日印發文件，支持福建建設兩岸融合發展示範區，建

設台胞台企登陸第一家園；支持廈門與金門加快融合發展，實施金門居民在廈門同等享受當地居

民待遇等。國新辦今日舉行記者會，由中央台辦副主任潘賢掌，國家發改委副主任叢亮和福建省

委副書記羅東川講解《支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》內

容。

潘賢掌表示，《意見》立足福建對台灣居民出台更大力度、更為開放的同等待遇政策，例如

放寬市場准入特別措施的意見；擴大直接採認台灣職業資格範圍；為台灣農漁民在用地、融資、

開拓內銷市場等方面提供更多便利；試點允許台灣業者在閩投資設立廣播電視節目製作經營公司

等，「一句話，就是讓台胞『願意來、留得住、融得進、發展好』」。



＊福建副書記：支持聘用更多台灣員工，推進台胞台企享同等待遇＊



羅東川進一步指出，目前福建已直接採認台灣地區職業資格４５項，累計吸引超過４萬名台

青及台灣銀髮族等其他年齡段台胞來閩實習、就業創業。在此基礎上，進一步支持在閩各類企業

特別是台企聘用更多台灣員工，加大在閩職業學校招聘台灣教師力度，鼓勵台灣地區醫師按規定

在閩執業，逐步擴大取得國家法律職業資格的台灣居民在閩從事律師職業的執業範圍等，為台胞

台青來閩就業提供更大空間和更多機會。

羅東川並指，福建大力推進落實台胞台企同等待遇，暢通台胞參加養老保險、基本醫療保險

、辦理住房公積金和保障性住房申請等渠道，目前正研究如何讓台胞居住證的應用場景、便利性

等方面，達到與大陸身份證一樣的程度，還要不斷完善台胞在閩就業、就醫、住房、養老服務、

社會救助等制度保障，依法依規將在閩台胞納入大陸社會保障體系等。（ｓｌ）

