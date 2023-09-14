《經濟通通訊社１４日專訊》據《路透》報道，受中國經濟復甦乏力以及中美巨大的負利差

影響，第二季以來人民幣貶值壓力持續加大；由於人民幣一路下跌，出口商持匯意願高漲，市場

供需持續失衡。隨著中國十一國慶中秋黃金周臨近，海外旅行料提升美元需求，這或加大人民幣

貶值壓力，中國監管層提早「布局」應對。

報道引述兩位消息人士稱，作為非正式「窗口指導」的一部分，人民銀行本周已要求部分大

行對結售匯中的部分購匯敞口暫緩在銀行間市場上平倉，以緩解人民幣下行壓力。

消息人士並稱，部分大行被要求持有一定額度的未平倉購匯頭寸，直至達到結售匯敞口限額

以上；根據銀行結售匯綜合頭寸管理，多數銀行都被允許在即期市場上持有一定額度的淨空頭或

多頭頭寸。此舉實際上意味著企業的部分購匯頭寸將被銀行吸收並在帳上保留一段時間，借以緩

解人民幣的貶值壓力。消息人士還稱，部分銀行還被告知鼓勵客戶推遲購匯。

法國巴黎銀行亞太宏觀戰略和新興市場研究主管Ｓｉｄ Ｍａｔｈｕｒ表示，人民幣疲軟的

根源很清楚。中國的利率較低，中國的經濟活動緩慢，因此投資在中國的邊際資本回報率不如其

他地方那麼高，從而影響了資本流動。監管層只是在平滑貶值周期，希望避免羊群行為，導致市

場走勢失控；因此採取不同的工具平滑價格走勢。



＊官媒：人民幣貶壓屬短期、階段性，美元走強不可持續＊



另外，人行主管的《金融時報》發表評論員文章稱，人民幣對美元匯率貶值壓力主要是短期

、階段性的。近期美元指數大幅走強，中美利差持續倒掛，短期人民幣匯率走貶，但支撐美元的

外部因素正在減弱。美元走強不可持續，且人行有充足的匯率應對儲備工具。人行有能力、有信

心、有條件保持人民幣匯率基本穩定，堅決對單邊、順周期行為予以糾偏，堅決對擾亂市場秩序

行為進行處置，堅決防範匯率超調風險。（ｓｌ）

