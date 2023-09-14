《經濟通通訊社１４日專訊》中國明日將公布８月工業增加值、投資和消費數據。據《路透

》綜合逾４４家機構預估中值顯示，中國經濟修復正在企穩磨底中，８月工業增加值同比增速料

較上月小升０﹒２個百分點至３﹒９％，社會消費品零售總額同比漲幅亦預計小升０﹒５個百分

點至３％；１－８月固定資產投資同比增幅則料輕微放緩０﹒１個百分點至３﹒３％。

華創證券首席宏觀分析師張瑜預計，去庫持續趨緩以及極端天氣影響消退之後，８月生產出

現明顯的積極變化，中國８月工業生產或改善明顯。從當月製造業ＰＭＩ數據來看，生產增長加

快。從細分行業數據來看，基建鏈上，瀝青開工率回升、水泥發運率回升；汽車批發數據明顯好

轉，汽車半鋼胎開工率也有所回升。

野村首席中國經濟學家陸挺則認為，受基數小幅走高和持續環比疲弱拖累，８月工業增加值

同比增速將回落至３﹒６％。具體來看，８月主要鋼廠鋼筋產量、南方八省發電廠日均燃煤量同

比增幅分別錄得２﹒４％、０﹒７％，較７月收窄１１﹒６個、６﹒４個百分點，仍顯工業活動

低迷。



＊投資需求邊際回暖，消費繼續復甦惟地產銷售仍較弱＊



投資方面，招商證券宏觀團隊在報告中指出，儘管當前投資需求整體仍較疲弱，但價格數據

反映投資需求出現邊際回暖跡象。進入下半年經濟旺季後，若水泥價格能夠企穩，大概意味投資

需求邊際回暖的勢頭將更加強勁。

至於消費，瑞銀亞洲經濟研究主管汪濤預計，中國消費將繼續復甦，不過缺少政府支持及謹

慎的消費者情緒可能阻礙消費復甦的步伐，預計２０２３年實際消費增長將恢復至６﹒１％。

國泰君安宏觀團隊分析，服務消費方面，暑期出行熱度不減，票房維持近年同期最高。具體

來看，國內航班數和地鐵客運量都處於歷史同期偏高位置，說明居民的出行意願依然較強，惟商

品消費方面，汽車消費略有回落，地產銷售依然較弱。該團隊預計，中國８月消費在低基數的支

撐下，同比增長４﹒１％。（ｓｌ）

