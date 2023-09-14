【ＦＯＣＵＳ】軍事偵察衛星「兩發兩敗」的朝鮮，隨著領袖金正恩四年來首次外訪，周三

（１３日）踏足俄羅斯遠東的東方航天發射中心，獲普京親口允諾提供協助，或隨時在１０月擬

定的「第三試」中取得零的突破。

同日，柏林出手阻止中企完全收購德國衛星初創公司，而億萬富翁馬斯克最新自曝，曾秘密

關閉克里米亞海岸百公里範圍的「星鏈」衛星訊號覆蓋……衛星、地緣、戰爭、商業，關係從未

如此接近。



＊東方航天發射場會面＊



投其所好，普京顯然深諳待客之道。在跟金正恩重回２０１９年會晤的符拉迪沃斯托克之前

，先邀請其蒞臨阿穆爾地區的東方航天發射場－－７００平方公里佔地、高５２米的移動塔架，

勢喚起３９歲金正恩將首顆軍事偵察衛星（５月、８月兩次發射都失敗告終）送上天的決心。

作為平壤２０２１年初揭盅的「五年武器戰略」的重頭戲，偵察衛星被金正恩視作獲得敵人

實時信息，並在必要時擁有「先發制人」能力的利器。普京就明言，幫助朝鮮建造衛星，正是「

為什麼我們來到東方航天發射場」的原因。

朝鮮的衛星技術會否因今次「金普會」而突飛猛進，料很快隨朝鮮國家航空航天發展局擬定

的１０月「第三試」見端倪，而最新出版的《馬斯克傳》更顯示朝鮮的衛星大計乃不可不為之。



＊自傳曝切斷星鏈掀波＊



眾所周知，在去年２月俄烏戰爭爆發伊始，澤連斯基「數字軍師」、烏克蘭副總理費多羅夫

，曾發推公開請求馬斯克向烏克蘭提供「星鏈（近地軌道衛星群，提供高速互聯網接入）」系統

，因烏克蘭境內互聯網服務在戰爭爆發首日就因黑客攻擊衛星網絡而中斷。隨後一周，數千個星

鏈終端送抵烏克蘭，確保烏克蘭部隊保持通訊，並與五角大樓交換信息。開戰５個月後，在烏克

蘭運行的星鏈終端多達１﹒５萬個。

不過，最新出版的《馬斯克傳》自曝，原來在去年９月，馬斯克曾秘密要求星鏈工程師關閉

克里米亞海岸１００公里範圍內的訊號覆蓋，以阻止烏克蘭以無人潛艇攻擊俄羅斯艦隊，從而避

免引發莫斯科的核反擊。雖然馬斯克之後澄清，克里米亞附近的星鏈服務本就沒啟用，而非他故

意切斷星鏈以阻止烏克蘭，但衛星足以左右戰爭勝負的事實，已毋庸置疑。



＊中國謀「國網」星座＊



鑑於此，朝鮮向俄羅斯「學師」衛星技術可謂順理成章，而中、美、印亦不怠慢。就在７月

，美國太空軍旗下負責軍事航天發射任務的ＮＳＳＬ宣布，在現時兩大衛星發射合約供應商

ＵＬＡ及ＳｐａｃｅＸ的基礎上，將於２０２５起開放第三個供應商，以增強衛星發射能力和穩

定性。

而中國早在２０２０年９月已向國際電信聯盟申請「國網」星座計劃，預計未來衛星總數將

近１﹒３萬顆；相比ＳｐａｃｅＸ曾一次過將１４３棵衛星發射升空的紀錄，中國民營火箭獨角

獸公司天兵科技，正研發可一次將６０顆衛星送上太空的天龍三號火箭。

不過，就在昨日，德國政府據報禁止已持股５３％的上海垣信衛星科技有限公司，收購當地

衛星初創公司ＥｉｇｈｔｙＬｅｏ剩餘４５％股權，後者正構建由逾３００顆小型近地軌道衛星

組成的全球通信網絡，擬２０２８年全面投入運營。至於印度，在７月憑藉其運載能力最大、最

穩定的ＰＳＬＶ火箭，將７顆新加坡衛星送上太空後，該國電信部料很快將批准星鏈提供服務。

