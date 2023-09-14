《經濟通通訊社１４日專訊》深圳市發改委公布《關於支持深圳市基礎設施領域不動產投資

信托基金（ＲＥＩＴｓ）高質量發展的若干措施》，其中提到，探索推動將深港兩地ＲＥＩＴｓ

納入深港通標的範圍，研究深港ＲＥＩＴｓ規則對接。支持粵港澳大灣區內相關原始權益人根據

資產類型、上市規則，選擇在深圳證券交易所發行基礎設施ＲＥＩＴｓ。支持深圳證券交易所研

究發行「一帶一路」和「粵港澳大灣區」基礎設施ＲＥＩＴｓ。

支持深圳證券交易所構建更加適應基礎設施ＲＥＩＴｓ的發展體系，積極加強市場培育並為

相關項目提供全周期、一站式服務，吸引全國各地原始權益人來深發行基礎設施ＲＥＩＴｓ產品

，打造基礎設施ＲＥＩＴｓ持續發展和開放創新平台。支持在深圳證券交易所上市的基礎設施

ＲＥＩＴｓ原始權益人參與市內相同類型基礎設施建設運營。

支持粵港澳大灣區基礎設施ＲＥＩＴｓ做大做強，鼓勵基礎設施ＲＥＩＴｓ通過擴募方式整

合灣區內同類基礎設施資產，強化城市聯動並加快形成基礎設施運營規模效應。

支持金融機構創新「ＲＥＩＴｓ＋」組合融資工具，通過設立Ｐｒｅ－ＲＥＩＴｓ基金、發

行資產證券化產品等方式提供低成本、全周期投融資服務。支持政府投資重大基礎設施項目以發

行基礎設施ＲＥＩＴｓ為導向編製投融資方案，探索財政投入資金的退出路徑。



＊研設政府主導、市場化運作的基礎設施ＲＥＩＴｓ產業投資基金＊



此外，《若干措施》提到，研究設立政府主導、市場化運作的基礎設施ＲＥＩＴｓ產業投資

基金，積極引入市、區政府引導基金和社會各類資本，委托專業基金管理團隊運營，重點投向具

有發行基礎設施ＲＥＩＴｓ潛力的優質存量基礎設施資產。探索本市國有企業通過出資入股、收

購股權、相互換股等方式合資合作，成立專業基礎設施運營公司。支持基金管理人在深設立

ＲＥＩＴｓ子公司，培養不動產運營管理團隊。支持全球優質不動產管理機構在深設立總部或者

分支機構。

擴大保障性租賃住房、倉儲物流、產業園區、能源等存量領域基礎設施ＲＥＩＴｓ儲備規模

，支持謀劃消費基礎設施ＲＥＩＴｓ，支持已上市的基礎設施ＲＥＩＴｓ持續擴募。鼓勵政府存

量資產通過發行基礎設施ＲＥＩＴｓ進行市場化盤活等。（ｓｌ）

