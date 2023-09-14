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AH股新聞

14/09/2023 16:05

《中國要聞》傳王毅下周一訪俄談烏克蘭危機，外交部：請保持關注

　　《經濟通通訊社１４日專訊》俄羅斯傳媒昨報道，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃宣布，中國
外長王毅將於９月１８日（下周一）訪問俄羅斯，並與俄羅斯外長拉夫羅夫舉行會談，雙方將討
論廣泛的雙邊合作問題，包括最高級別和高級別接觸，並會詳細討論烏克蘭危機以及亞太局勢等

　　中國外交部發言人毛寧今日在外交部例行記者會上，被問到能否確認此事時表示，中俄雙方
一直就雙邊關係和國際地區問題保持著密切溝通，「關於最新的情況你可以保持關注」。
（ｓｌ）

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