《經濟通通訊社１４日專訊》復星醫藥（０２１９６）（滬：６００１９６）公布，控股股
東復星國際（００６５６）旗下復星高科技在未來１２個月累計斥不低於１億元（人民幣．下同
）增持Ａ及╱或Ｈ股，累計增持比例不超過２％股權。
該集團指，復星高科技昨天已斥約２００８萬元增持７２萬股Ａ股，每股均價約２７﹒８９
元，令持股由３５﹒８２％升至約３５﹒８５％。復星高科技承諾其及╱或一致行動人於增持計
劃實施期間及法定期限內不減持所持股份。（ｗｈ）
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14/09/2023 07:53
《國企紅籌》復星醫藥（２１９６）將獲復星國際最少１億人幣增持
《經濟通通訊社１４日專訊》復星醫藥（０２１９６）（滬：６００１９６）公布，控股股
東復星國際（００６５６）旗下復星高科技在未來１２個月累計斥不低於１億元（人民幣．下同
）增持Ａ及╱或Ｈ股，累計增持比例不超過２％股權。
該集團指，復星高科技昨天已斥約２００８萬元增持７２萬股Ａ股，每股均價約２７﹒８９
元，令持股由３５﹒８２％升至約３５﹒８５％。復星高科技承諾其及╱或一致行動人於增持計
劃實施期間及法定期限內不減持所持股份。（ｗｈ）
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