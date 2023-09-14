《經濟通通訊社１４日專訊》復星醫藥（０２１９６）（滬：６００１９６）公布，控股股

東復星國際（００６５６）旗下復星高科技在未來１２個月累計斥不低於１億元（人民幣．下同

）增持Ａ及╱或Ｈ股，累計增持比例不超過２％股權。

該集團指，復星高科技昨天已斥約２００８萬元增持７２萬股Ａ股，每股均價約２７﹒８９

元，令持股由３５﹒８２％升至約３５﹒８５％。復星高科技承諾其及╱或一致行動人於增持計

劃實施期間及法定期限內不減持所持股份。（ｗｈ）

