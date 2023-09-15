《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》內地８月規模以上工業增加值同比增

４﹒５％，增速比上月加快０﹒８個百分點，創四個月高位。國家統計局新聞發言人付凌暉表示

，今年以來，受市場需求不足影響，工業生產一度面臨一定壓力，但是隨著經濟恢復，市場需求

擴大，結構調整持續推進，工業生產逐步企穩。



＊８月新能源汽車產量增１３﹒８％，太陽能電池產量增７７﹒８％＊



一是製造業高端化扎實推進。隨著中國產業升級發展，技術含量較高、附加值較高的高端製

造業保持較快增長，壯大了實體經濟發展根基。８月份，規模以上航空航天器及設備製造業增加

值同比增長１６﹒２％，集成電路、光電子器件等高技術產品產量分別增長２１﹒１％和

２９﹒９％。

二是綠色轉型對工業生產帶動增強。隨著中國經濟綠色轉型持續深入，新能源領域相關行業

發展向好，新能源汽車、光伏產業都保持較快增長，為工業發展注入新的活力。８月份，新能源

汽車產量同比增長１３﹒８％，充電樁產量增長１７﹒４％，太陽能電池產量增長７７﹒８％。

三是裝備製造業和原材料製造業增長加快。隨著市場需求逐步恢復，對工業重點行業帶動增

強。８月份，裝備製造業增加值同比增長５﹒４％，比上月加快２﹒１個百分點。其中，汽車、

電子行業分別增長９﹒９％和５﹒８％，對工業生產帶動明顯增強。８月份，原材料製造業增加

值增長１０﹒４％，比上月加快１﹒６個百分點。

四是工業生產平穩運行的積極因素增多。市場需求逐步改善，８月份，製造業ＰＭＩ中，新

訂單指數升至５０﹒２％，為４月份以來首次升至景氣區間。受企業生產改善影響，企業采購意

願增強。８月份，製造業企業采購量指數升至５０﹒５％，回到景氣區間。同時，８月份ＰＰＩ

降幅進一步收窄，也有利於企業效益的改善。

