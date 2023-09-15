《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》８月份，ＰＰＩ同比下降３％，降幅比上

月收窄１﹒４個百分點。環比由上個月的下降０﹒２％轉為上漲０﹒２％，也為今年以來首次環

比出現上漲。國家統計局新聞發言人付凌暉表示，從下階段情況來看，ＰＰＩ降幅收窄態勢有望

持續，主要是由於國內市場需求拉動有望增強。８月份，製造業ＰＭＩ中新訂單指數回升到景氣

區間，產業結構優化調整有利於價格改善。８月份，新能源汽車整車製造業價格環比上漲

０﹒８％，加之上年同期基數逐步走低，ＰＰＩ有望逐步回升。

他指出，今年以來，受到國際大宗商品價格下行、國內需求不足與上年同期基數較高等因素

影響，ＰＰＩ降幅持續擴大。但是隨著市場供求關系改善，７月份ＰＰＩ降幅首次出現收窄，８

月份ＰＰＩ降幅繼續延續收窄態勢。



＊石油化工行業價格降幅收窄，金屬行業價格有所回升＊



一是石油化工行業價格降幅收窄。受國際原油價格上行影響，國內石油化工等行業價格環比

上漲，同比降幅收窄。８月份，石油和天然氣開採業價格同比下降１０﹒６％，收窄１０﹒９個

百分點，化學原料和化學制品製造業下降１０﹒４％，收窄３﹒８個百分點。

二是金屬行業價格有所回升。受行業需求有所改善的帶動，鋼鐵、有色行業價格有所回升。

８月份，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格同比下降６﹒６％，降幅比上月收窄４個百分點。有色

金屬冶煉和壓延加工業價格上漲１﹒４％，而上個月下降１％。

三是上年同期基數走低。去年８月份ＰＰＩ同比上漲２﹒３％，漲幅比去年７月份回落

１﹒９個百分點。此外，生產資料價格降幅收窄，有利於ＰＰＩ的改善。８月份，生產資料價格

同比下降０﹒２％，降幅比上月收窄０﹒２個百分點。

