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AH股新聞

15/09/2023 12:29

【數據解讀】統計局：地產調整影響固投增長回落，惟投資結構優化

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》內地首８月固定資產投資同比增長
３﹒２％，略遜預期，且比首７回落０﹒２個百分點。就後續投資走勢預計，國家統計局新聞發
言人付凌暉表示，今年以來盡管受到房地產市場調整等影響，投資增速有所回落，但是重點領域
投資持續較快增長，投資結構不斷優化，繼續發揮對經濟增長的拉動作用。下階段，隨著政府投
資和政策激勵作用的有效發揮，穩定房地產市場政策逐步顯效，投資內生動力有望增強，投資結
構將繼續優化。
　　具體來看，有以下幾個特點。一是基礎設施投資較快增長。積極推動水利、交通等領域的重
大基礎設施建設，加大充電設施、工業互聯網、數據中心等新型基礎設施的投入，效果不斷顯現
。前８個月，基礎設施投資同比增長６﹒４％。
　
＊裝備製造業投資增１４％，汽車製造業投資增長１９％＊
　
　　二是製造業投資增長加快。中國製造業正處在結構調整優化階段，部分行業面臨產能調整和
產品結構升級，而新興行業發展向好，投資增長動力較強，對制造業投資的支撐作用明顯。前８
個月，制造業投資同比增長５﹒９％，增速比１－７月份加快０﹒２個百分點。其中，裝備製造
業投資增長１４﹒３％。在新能源汽車發展向好的帶動下，汽車製造業投資增長１９﹒１％。
　　三是高技術領域相關投資增勢較好。前８個月，高技術產業投資同比增長１１﹒３％，科學
研究和技術服務業投資增長了２２﹒３％。
　　四是民生相關領域投資持續增加。前８個月，電力、熱力、燃氣及水的生產和供應業投資增
長２６﹒５％，農業投資增長１０﹒４％。

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