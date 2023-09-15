《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》內地首８月固定資產投資同比增長

３﹒２％，略遜預期，且比首７回落０﹒２個百分點。就後續投資走勢預計，國家統計局新聞發

言人付凌暉表示，今年以來盡管受到房地產市場調整等影響，投資增速有所回落，但是重點領域

投資持續較快增長，投資結構不斷優化，繼續發揮對經濟增長的拉動作用。下階段，隨著政府投

資和政策激勵作用的有效發揮，穩定房地產市場政策逐步顯效，投資內生動力有望增強，投資結

構將繼續優化。

具體來看，有以下幾個特點。一是基礎設施投資較快增長。積極推動水利、交通等領域的重

大基礎設施建設，加大充電設施、工業互聯網、數據中心等新型基礎設施的投入，效果不斷顯現

。前８個月，基礎設施投資同比增長６﹒４％。



＊裝備製造業投資增１４％，汽車製造業投資增長１９％＊



二是製造業投資增長加快。中國製造業正處在結構調整優化階段，部分行業面臨產能調整和

產品結構升級，而新興行業發展向好，投資增長動力較強，對制造業投資的支撐作用明顯。前８

個月，制造業投資同比增長５﹒９％，增速比１－７月份加快０﹒２個百分點。其中，裝備製造

業投資增長１４﹒３％。在新能源汽車發展向好的帶動下，汽車製造業投資增長１９﹒１％。

三是高技術領域相關投資增勢較好。前８個月，高技術產業投資同比增長１１﹒３％，科學

研究和技術服務業投資增長了２２﹒３％。

四是民生相關領域投資持續增加。前８個月，電力、熱力、燃氣及水的生產和供應業投資增

長２６﹒５％，農業投資增長１０﹒４％。

