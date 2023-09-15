《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家統計局新聞發言人付凌暉表示，盡管

外貿面臨一定的壓力，但中國產業競爭力較強，擴大高水平開放和外貿穩規模優結構政策持續顯

效，將有利於外貿平穩運行。未來隨著外貿新業態新模式的拓展，數字經濟持續發展，將帶動數

字貿易的擴大，為外貿發展創造新的機遇。



＊民企進出口同比增６％，佔比達５３％＊



付凌暉指出，受全球貿易低迷、保護主義抬頭，以及上年基數較高等因素影響，中國貨物進

出口增速比上年同期有所回落，但是與相關國家相比，仍顯示出了較強的韌性。前８個月，貨物

進出口規模與上年同期基本持平，同比微降０﹒１％，其中出口增長０﹒８％。從８月份當月來

看，進出口規模處於歷史同期較高水平。如果扣除上年同期基數波動影響，總的來看，進出口運

行基本平穩，主要特點有以下幾個方面：

一是民營企業進出口活力繼續釋放。前８個月，民營企業進出口同比增長６％，佔進出口總

額的比重達到５２﹒９％。

二是外貿多元化的效果繼續顯現。前８個月，中國對「一帶一路」共建國家進出口同比增長

３﹒６％，其中出口增長９﹒４％，對於穩定外貿發揮了積極作用。

三是出口增長的新動能繼續成長。前８個月，中國出口機電產品增長３﹒６％，其中汽車出

口增長１０４﹒４％，船舶出口增長２８％。

