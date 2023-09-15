《經濟通通訊１５日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



建設讓黨放心讓人民滿意的模範機關

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國家主席習近平近日對新時代辦公廳工作作出重要指示指出，黨的十九大以來，全國黨委和政府

辦公廳扎實推動黨中央決策部署貫徹落實，經受了許多大戰考驗，為推動黨和國家事業發展作出

了重要貢獻。



人行決定降準０﹒２５個百分點

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

人民銀行決定，９月１５日起下調金融機構存款準備金率０﹒２５個百分點（不含已執行５％存

款準備金率的金融機構）。本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率約為７﹒４％。專家表

示，此次降準預計釋放中長期流動性超５０００億元人民幣。



中證監：優化公募基金管理人證券交易模式

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中證監日前發布實施的《公募基金行業費率改革工作方案》提出，進一步優化公募基金交易結算

模式，支持中小基金管理人降本增效。具體舉措包括推動降低交易系統模塊採購成本、繼續加強

公募基金管理人證券交易行為監管等。





《上海證券報》



建設讓黨放心讓人民滿意的模範機關

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國家主席習近平近日對新時代辦公廳工作作出重要指示指出，黨的十九大以來，全國黨委和政府

辦公廳扎實推動黨中央決策部署貫徹落實，經受了許多大戰考驗，為推動黨和國家事業發展作出

了重要貢獻。



人行宣布降準，釋放中長期資金超五千億元

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

昨日，人行決定於９月１５日下調金融機構存款準備金率０﹒２５個百分點（不含已執行５％存

款準備金率的金融機構），以鞏固經濟回升向好基礎，保持流動性合理充裕。本次下調後，金融

機構加權平均存款準備金率約為７﹒４％。



公募基金管理人可自主選擇交易模式

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

近日監管部門對公募基金管理人證券交易模式進行了優化，允許各類公募基金管理人根據自身業

務發展需要自主選擇交易模式。





《證券時報》



人行降準０﹒２５個百分點

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

人民銀行昨日發布消息稱，決定於９月１５日下調金融機構存款準備金率０﹒２５個百分點（不

含已執行５％存款準備金率的金融機構）。本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率約為

７﹒４％。



前８月全社會用電量同比增長５％

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國家能源局９月１４日消息顯示，８月份全社會用電量為８８６１億千瓦時，同比增長３﹒９％

。從１－８月累計情況看，全社會用電量累計為６０８２６億千瓦時，同比增長５﹒０％



公募基金交易模式變革為行業減負

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

近日，中證監對公募基金公司證券交易模式進行了優化，允許符合條件的公募基金管理人結合自

身需求自主選擇證券交易模式，目的就是要減輕費率改革對中小公募基金公司帶來的壓力，吸引

各類中長期資金加大權益類資產配置，促進資本市場平穩健康發展。

（ｌｃ）

