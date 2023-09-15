《鍾之日記》９月１５日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



８月經濟數據意外見穩，規模以上工業增加值同比增長４﹒５％，優於預期且創四個月高位

；社會消費品零售總額同比增長４﹒６％，同樣優於預期，亦是三個月最高。不過投資信心仍顯

不足，首８月全國固定資產投資同比增長３﹒２％，略遜預期增３﹒３％，比首７月份回落

０﹒２個百分點。

在一系列經濟數據公布前，人行昨日（１４日）宣布全面降準０﹒２５個百分點，今日即生

效，結合人行日前出動多招穩匯，外界關注貨幣當局今次火速降準決定背後的緊迫性。滬深股市

早段受人行神速降準利好見穩，８月經濟數據公布後，下午陸股通見顯著資金外流跡象，股市轉

頭向下，最後在通信設備、釀酒、能源等板塊領跌下，滬綜指收跌０﹒２８％，深成指跌

０﹒５２％，創業板指跌０﹒４５％。

兩市全日成交７２１７億元人民幣，從昨日低位反彈，按日增長８﹒４％。本周一陸股通重

見流入Ａ股顯著反彈，官媒急不及待為人行「點讚」，不過在接下來的四日，Ａ股不見進一步上

漲，反而是受陸股通連續四日淨流出影響，滬綜指逐步回落，全周升幅只有０﹒０３％，而陸股

通全周淨流出高達２００億元人民幣。



＊美股造好疊加人行降準，港股升百點＊



美股周四（１４日）上漲，由於零售銷售和生產者價格指數（ＰＰＩ）均超出預期，強勁的

經濟數據重振市場對美國經濟軟著陸的願景，給投資者注入強心針。人行降準後，恒指高開

１０６點，其後曾倒跌１７點，不過在中國部分數據勝預期後，隨即帶動大市向上，全日反覆收

升１３４點或０﹒７％，收報１８１８２，主板成交增加至近１１８１億元。



＊人行連環出招，內銀感恩小升＊



人行神速降準，昨日傍晚宣布全面降準０﹒２５個百分點，料釋放資金約５０００億元人民

幣。而不同於過往，從宣布到降準落地相隔數天的是，今次降準就在人行宣布後的第二日（即今

日）生效。而在今日降準生效的同時，人民銀行再出招，今日增量續作１年期中期借貸便利

（ＭＬＦ），但利率維持在２﹒５％不變，同時重啟１４天逆回購操作，為今年１月以來首次，

中標利率下調２０基點至１﹒９５％。

以上密集的多重操作顯示出人行強力維穩季末流動性，以及支持銀行放貸等政策意圖，為穩

增長不遺餘力策馬揚鞭。

澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬直指，此次降準的主要目的還是降低銀行負債成本，彌補

存量房貸降息的利息損失。

花旗亦認同，人行需要降低銀行融資成本，以幫助抵銷現有抵押貸款利率下調帶來的淨息差

壓力，並保持銀行支持實體經濟的貸款能力，花旗預期存款準備金率還會下調。持同一觀點的高

盛料人行在第四季將再降準２５個基點及調降政策利率１０個基點。

花旗預計，郵儲銀行（０１６５８）、招商銀行（０３９６８）和四大銀行將受益最多，基

於其相對較大的存款規模，預計它們將在淨息差方面受益最大。

內銀受呵護，今日小幅升，農業銀行（０１２８８）升１﹒５％、中國銀行（０３９８８）

升１％、郵儲銀行及建設銀行（００９３９）升０﹒７％、招商銀行（０３９６８）升０﹒５％

、工商銀行（０１３９８）升０﹒３％。



＊消費最亮眼，內需股拍手＊



ＩＮＧ銀行亞太區研究主管解讀８月三駕馬車經濟數據指，零售銷售為今次表現最顯眼的數

據，按年增長４﹒６％。報告指，盡管按年同期及年初至今的增長仍略有放緩，但升幅依然高於

７月份的２﹒５％，而由於早前疫情封控和重啟令數據難以作直接比較，根據ＩＮＧ經季節性調

整的實際零售銷售數據，８月的實際銷售額的確較７月有所回升，並向長線趨勢靠攏。此情況意

味零售銷售最差時間已過，不過同時增長將開始變得平淡。

消費股賀喜，海底撈（０６８６２）升２﹒４％，潤啤（００２９１）走高２﹒１％，康師

傅控股（００３２２）、蒙牛乳業（０２３１９）升１﹒５％，周大福（０１９２９）升

１﹒４％，攜程（０９９６１）升１﹒１％。





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