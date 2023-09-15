《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布８月７０個大中城市商品住宅銷售價格變動情

況。國家統計局城市司高級統計師沈贇解讀數據指出，８月７０個大中城市商品住宅銷售價格上

漲城市個數減少，各線城市商品住宅銷售價格環比下降、同比有漲有降。



＊一線城市新樓價格環比由持平轉為下降０﹒２％＊



８月７０個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比上漲城市分別有１７個和３

個，比上月均減少３個。

從新建商品住宅看，８月一線城市新建商品住宅銷售價格環比由上月持平轉為下降０﹒２％

，其中北京、廣州和深圳環比分別下降０﹒２％、０﹒３％和０﹒６％，上海環比上漲０﹒１％

；二線城市新建商品住宅銷售價格環比下降０﹒２％，降幅與上月相同；三線城市新建商品住宅

銷售價格環比下降０﹒４％，降幅比上月擴大０﹒１個百分點。

從二手住宅看，８月一線城市二手住宅銷售價格環比下降０﹒２％，降幅比上月收窄０﹒６

個百分點，其中北京環比上漲０﹒４％，上海、廣州和深圳環比分別下降０﹒３％、０﹒６％和

０﹒２％；二、三線城市二手住宅銷售價格環比分別下降０﹒５％和０﹒４％，降幅均與上月相

同。



＊一線新樓價漲幅回落，二線新樓價漲幅擴＊



８月７０個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比上漲城市分別有２５個和３

個，比上月分別減少１個和２個。

８月一線城市新建商品住宅銷售價格同比上漲０﹒６％，漲幅比上月回落０﹒４個百分點；

二線城市新建商品住宅銷售價格同比上漲０﹒３％，漲幅比上月擴大０﹒１個百分點；三線城市

新建商品住宅銷售價格同比下降１﹒４％，降幅比上月收窄０﹒１個百分點。８月份，一、二線

城市二手住宅銷售價格同比分別下降１﹒６％和３﹒０％，降幅比上月分別擴大０﹒２和０﹒３

個百分點；三線城市二手住宅銷售價格同比下降３﹒５％，降幅與上月相同。（ｒｙ）

