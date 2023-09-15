《經濟通通訊社１５日專訊》據德芙（Ｄｏｖｅ）天貓官方旗艦店資料顯示，貴州茅台

（滬：６００５１９）與Ｄｏｖｅ聯名酒心朱古力確定將於９月１６日下午三點半開售。

雖然新產品頻出，引市場注意，但貴州茅台午後跌１﹒６％，現價報１７８９﹒１２元（人

民幣．下同）。

該聯名產品分為經典酒心與減糖酒心兩個系列，其中經典酒心系列有醇黑朱古力和牛奶朱古

力兩個口味；減糖酒心系列則有醇享醬香和陽光海鹽口味。同時，Ｄｏｖｅ稱該聯名朱古力「每

顆都添加２％的５３度貴州茅台酒」。

另外，茅台方面亦確認，酒心巧克力採用５３度飛天茅台酒，由合作方採購５００ｍｌ的

５３度飛天茅台酒後再進行加工，按官方指導價（１４９９元）進行採購。貴州茅台股份公司與

擁有德芙品牌的瑪氏箭牌糖果（中國）有限公司已達成戰略合作，雙方將於１６日簽署協議。

售價方面，經典酒心系列２粒一盒裝售價為３５元，１２粒一盒裝售價為１６９元；減糖酒

心系列１２粒一盒裝售價為１７９元。茅台聯手瑞幸推出爆款「醬香拿鐵」僅十餘天，又推出新

的聯名產品，參考已公布的價格，一顆茅台酒心朱古力的售價在１４至２０元之間，接近一杯「

醬香拿鐵」的售價。（ｒｙ）







