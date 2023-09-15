《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局今早將公布一系列８月重磅經濟數據，包括工業增

加值、社會消費品零售、固定資產投資及房地產投資銷售等。就在數據公布前，人行昨日宣布全

面降準０﹒２５個百分點，而不同於過往的是，今次降準就在人行宣布後的第二日（即今日）生

效，結合人行日前出動多招穩匯，外界關注貨幣當局今次火速降準決定背後的緊迫性。

等待數據出爐，滬深股市今早窄幅高開，上證綜合指數（滬綜指）高開０﹒２３％，報

３１３３﹒５９點，深成指高開０﹒１６％，石油股造好，白酒、汽車股走低。

公開市場今日還有３６３０億元逆回購和４０００億元中期借貸便利（ＭＬＦ）到期，人民

銀行今日增量續作５９１０億元ＭＬＦ不減息，同時重啟１４天逆回購操作，中標利率下調２０

基點至１﹒９５％。

大行則認為人行的政策寬鬆程度還不足以振興疲弱的中國經濟。高盛經濟學家預計，中國還

將出台更多放鬆政策，第四季將再降準２５個基點及調降政策利率１０個基點，中國房地產市場

也將進一步鬆綁，人行還可能會動用額外的５０００億元的地方政府專項債發行額度；大摩重申

對中國股票的謹慎立場，強調中國還需要進一步和持續的支持性措施。

中國房地產行業風險仍然在發酵，具央企背景的遠洋集團（０３３７７）此前子公司境內債

展期遭拒，集團最新更將暫停兌付所有境外債務，直至整體重組或延期解決方案獲得實施。８隻

境外美元證券分別在２０２４年至２０３０年到期，各證券自今日早上起於香港聯交所停牌，直

至另行通知為止；碧桂園（０２００７）僅餘最後一筆未獲通過展期的人民幣債券「１６騰越

０２」，展期方案投票推遲至下周一（１８日）截止。（ｅｙ）

