《經濟通通訊社１５日專訊》在經歷７月經濟預期急轉直下，政治局會議表述轉變啟動寬鬆

模式，８月經濟數據意外見穩。國家統計局公布，８月工業增加值增４﹒５％，增速加快，創四

個月高位，優於預期增３﹒９％，比上月加快０﹒８個百分點；８月社會消費品零售總額同比增

４﹒６％，為三個月最高，勝於預期增３％，比上月加快２﹒１個百分點；不過投資信心仍顯不

足，首８月全國固定資產投資同比增長３﹒２％，略遜預期增３﹒３％，比首７月份回落０﹒２

個百分點。

在一系列經濟數據公布前，人行昨日宣布全面降準０﹒２５個百分點，而不同於過往的是，

今次降準就在人行宣布後的第二日（即今日）生效，結合人行日前出動多招穩匯，外界關注貨幣

當局今次火速降準決定背後的緊迫性。

權重股個別窄幅上落，在醫藥、半導體等板塊帶動下，Ａ股三大指數小幅走高，滬綜指升

０﹒２８％，深成指揚０﹒１１％，創業板指同升０﹒１１％。兩市半日成交４３５７億元（人

民幣．下同），較上日（１４日）同時段的低水平成交增長１０﹒９％，外資淨流入１億元。



＊地產股個別走＊



滬深上市一線房企股價個別走，金地集團（滬：６００３８３）升１％，華發股份

（滬：６００３２５）升０﹒６％，萬科Ａ（深：０００００２）升０﹒１５％，新城控股

（滬：６０１１５５）升０﹒４％，保利發展（滬：６０００４８）跌１％，招商蛇口

（深：００１９７９）跌０﹒８％。

國家統計局今日公布８月７０個大中城市商品住宅銷售價格變動情況，《路透》根據國家統

計局公布的數據測算，８月份７０個大中城市新建商品住宅銷售價格環比下降０﹒３％，較上月

跌幅有所擴大，同比下降０﹒６％，跌幅為１０個月最大。



＊Ａｒｍ股價飆，滬深半導體慶功＊



軟銀旗下的晶片設計公司Ａｒｍ在完成今年以來全球最大ＩＰＯ後，周四（１４日）登陸納

斯達克市場，首日交易股價大漲２５％，提振了美股大盤也讓軟銀獲利頗豐。Ａ場半導體板塊有

炒作，思特威（滬：６８８２１３）飆１７﹒２％，匯頂科技（滬：６０３１６０）、晶方科技

（滬：６０３００５）升一成漲停，思瑞浦（滬：６８８５３６）升８﹒３％，中科藍訊

（滬：６８８３３２）漲７﹒６％。（ｅｙ）

