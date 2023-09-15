《經濟通通訊社１５日專訊》７月經濟預期急轉直下，政治局會議表述轉變啟動寬鬆模式後

，８月經濟數據意外見穩。國家統計局今早公布，８月規模以上工業增加值同比增長４﹒５％，

優於預期且創四個月高位；社會消費品零售總額同比增長４﹒６％，同樣優於預期，亦是三個月

最高。不過投資信心仍顯不足，首８月全國固定資產投資同比增長３﹒２％，略遜預期增

３﹒３％，比首７月份回落０﹒２個百分點。

在一系列經濟數據公布前，人行昨日宣布全面降準０﹒２５個百分點，而不同於過往的是，

今次降準就在人行宣布後的第二日（即今日）生效，結合人行日前出動多招穩匯，外界關注貨幣

當局今次火速降準決定背後的緊迫性。滬深股市早段受人行神速降準利好見穩，８月經濟數據公

布後，下午陸股通見顯著資金外流跡象，股市轉頭向下，最後在通信設備、釀酒、能源等板塊領

跌下，滬綜指收跌０﹒２８％，深成指跌０﹒５２％，創業板指跌０﹒４５％。

兩市全日成交７２１７億元（人民幣．下同），從昨日低位反彈，按日增長８﹒４％。



＊人幣貶值壓力仍大，陸股通全周流出２００億＊



儘管新公布的新增信貸和經濟「三駕馬車」數據都顯示中國經濟有築底的可能性，不過從資

本市場來看，信心則尚未有修復，人民幣存在持續貶值風險。人民銀行在周一（１１日）早上召

開全國外匯市場自律機制專題會議，打響人行新一波匯率保衛戰，人行計劃在香港發行１５０億

元的６個月期央票，規模破紀錄，與此同時暗中出手，據報加強對國內企業大宗美元採購的審查

，要求部分大行對結售匯中的部分購匯敞口暫緩在銀行間市場上平倉，以及指導部分券商減少自

營外匯交易。

人民幣匯價從低位反彈，中間價今報７﹒１７８６，較上個交易日升８８點子，錄得五連升

，續創逾一周新高，人民幣匯率企穩在７﹒３元強方，不過目前匯價下行壓力仍然巨大，在人行

降準加劇貶值壓力後，人民幣中間價現時較市場預測偏離逾千點。

在本周一陸股通重見流入Ａ股顯著反彈，官媒急不及待為人行「點讚」，不過在接下來的四

日，Ａ股不見進一步上漲，反而是受陸股通連續四日淨流出影響，滬綜指逐步回落，全周升幅只

有０﹒０３％，而陸股通全周淨流出高達２００億元。



＊通信設備、半導體冰火兩重天＊



美國共和黨眾議員聯合致信商務部負責工業和安全事務的副部長，指出華為新機表明當前制

裁措施並未發揮效力，要求商務部工業和安全局以及國防部、國務院、能源部９月２８日前進行

簡報匯報。通信設備板塊捱沽，立昂技術（深：３００６０３）挫１２﹒９％，菲菱科思

（深：３０１１９１）跌１０﹒５％，銳捷網絡（深：３０１１６５）挫８﹒５％，大富科技

（深：３００１３４）跌７﹒４％，工業富聯（滬：６０１１３８）跌２﹒５％，中興通訊

（深：００００６３）跌２﹒２％。

軟銀旗下的晶片設計公司Ａｒｍ在完成今年以來全球最大ＩＰＯ後，１４日登陸納斯達克市

場，首日交易股價大漲２５％，提振美股大盤也讓軟銀獲利頗豐。半導體板塊有炒作，思特威

（滬：６８８２１３）曾飆兩成漲停，全日升１０﹒５％，匯頂科技（滬：６０３１６０）、晶

方科技（滬：６０３００５）升一成漲停，聚辰股份（滬：６８８１２３）升９﹒２％。至於被

視為制裁升級對象之一的中芯國際（滬：６８８９８１），全日股價仍升１﹒８％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３７０８﹒７８ －０﹒６６

上證綜合指數 ３１１７﹒７４ －０﹒２８ ３２６０﹒９１

上證Ａ股指數 ３２６８﹒８４ －０﹒２８

深證成份指數 １０１４４﹒５９ －０﹒５２ ３９５６﹒４３

深圳創業板指數 ２００２﹒７３ －０﹒４５

上證Ｂ股指數 ２３５﹒４９ －１﹒３４ １﹒３１

深證Ｂ股指數 １１３４﹒６４ －０﹒４８ ０﹒５９

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