《經濟通通訊社１５日專訊》根據國家統計局公布，８月社會消費品零售總額３７９３３億

元（人民幣．下同），增４﹒６％，勝於預期增３％，更屬３個月來最高。

酒店餐飲及旅遊板塊全線向上，曲江文旅（滬：６００７０６）大漲８﹒６％，長白山

（滬：６０３０９９）升７％，峨眉山Ａ（深：０００８８８）及西安旅遊

（深：０００６１０）均升近３﹒６％，華天酒店（深：０００４２８）升３﹒２％，君亭酒店

（深：３０１０７３）亦升逾３％。（ｒｙ）



