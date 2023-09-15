《經濟通通訊社１５日專訊》根據國家統計局公布，８月社會消費品零售總額３７９３３億
元（人民幣．下同），增４﹒６％，勝於預期增３％，更屬３個月來最高。
酒店餐飲及旅遊板塊全線向上，曲江文旅（滬：６００７０６）大漲８﹒６％，長白山
（滬：６０３０９９）升７％，峨眉山Ａ（深：０００８８８）及西安旅遊
（深：０００６１０）均升近３﹒６％，華天酒店（深：０００４２８）升３﹒２％，君亭酒店
（深：３０１０７３）亦升逾３％。（ｒｙ）
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15/09/2023 10:31
《Ａ股焦點》８月社會消費品零售增幅勝預期，旅遊餐飲股全線漲
《經濟通通訊社１５日專訊》根據國家統計局公布，８月社會消費品零售總額３７９３３億
元（人民幣．下同），增４﹒６％，勝於預期增３％，更屬３個月來最高。
酒店餐飲及旅遊板塊全線向上，曲江文旅（滬：６００７０６）大漲８﹒６％，長白山
（滬：６０３０９９）升７％，峨眉山Ａ（深：０００８８８）及西安旅遊
（深：０００６１０）均升近３﹒６％，華天酒店（深：０００４２８）升３﹒２％，君亭酒店
（深：３０１０７３）亦升逾３％。（ｒｙ）
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