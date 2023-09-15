《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布８月能源生產情況，稱規模以上工業主要能源

產品生產均保持增長。與７月份比，原煤、原油生產加快，天然氣、電力生產有所放緩。



＊煤、油生產加快，進口同比大幅增長＊



數據指，原煤生產有所加快，進口保持快速增長。８月份，國內生產原煤３﹒８億噸，同比

增長２﹒０％，增速比７月份加快１﹒９個百分點，日均產量１２３３萬噸。進口煤炭４４３３

萬噸，同比增長５０﹒５％，增速比７月份回落１６﹒７個百分點。

累計首八月，生產原煤３０﹒５億噸，同比增長３﹒４％；進口煤炭３﹒１億噸，同比增長

８２﹒０％。

原油生產增速加快，進口加快增長。８月生產原油１７４７萬噸，同比增長３﹒１％，增速

比７月份加快２﹒１個百分點，日均產量５６﹒４萬噸。進口原油５２８０萬噸，同比增長

３０﹒９％，增速比７月份加快１３﹒８個百分點。

累計首八月，生產原油１３９８５萬噸，同比增長２﹒１％。進口原油３７８５５萬噸，同

比增長１４﹒７％。

至於原油加工增速亦繼續加快。８月加工原油６４６９萬噸，同比增長１９﹒６％，增速比

７月份加快２﹒２個百分點，日均加工原油２０８﹒７萬噸。累計首八月加工原油４９１４０萬

噸，同比增長１１﹒９％。



＊天然氣生產同比增速放緩＊



國家統計局指天然氣生產穩定增長，進口繼續較快增長。８月生產天然氣１８１億立方米，

同比增長６﹒３％，增速比７月份放緩１﹒３個百分點，日均產量５﹒８億立方米。進口天然氣

１０８６萬噸，同比增長２２﹒７％，增速比７月份加快３﹒８個百分點。

累計首八月，生產天然氣１５２１億立方米，同比增長５﹒７％。進口天然氣７７７１萬噸

，同比增長９﹒４％。



＊８月發電量同比穩增，環保能源發電見增＊



國家統計局指電力生產保持平穩。８月發電量８４５０億千瓦時，同比增長１﹒１％，增速

比７月份放緩２﹒５個百分點，日均發電２７２﹒６億千瓦時。累計首八月發電量５８６６３億

千瓦時，同比增長３﹒６％。

分品種看，８月份，火電、風電增速由增轉降，核電、太陽能發電增速加快，水電增速由降

轉增。其中，火電同比下降２﹒２％，７月份為增長７﹒２％；水電增長１８﹒５％，７月份為

下降１７﹒５％；核電增長５﹒５％，增速比７月份加快２﹒６個百分點；風電下降１１﹒５％

，７月份為增長２５﹒０％；太陽能發電增長１３﹒９％，增速比７月份加快７﹒５個百分點。

（ｅｙ）

