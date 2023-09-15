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AH股新聞

15/09/2023 12:01

【內房困局】萬達商管上市停滯，分析料萬達試圖延長戰投認沽期權

　　《經濟通通訊社１５日專訊》連續三次申請來港上市均無進展，萬達商管於今年６月２８日
向港交所呈交ＩＰＯ申請，這將是萬達商管在與機構投資人的對賭協議到期前，最後一次衝擊上
市。萬達商管能否成功上市，關鍵在於中國監管當局是否允許萬達集團進行股權融資，然而萬達
商管申請上市至今已經接近三個月仍未見動靜。
　　萬達商管此前與機構投資人簽下對賭協議，如果珠海萬達商業在２０２３年底前未能完成
ＩＰＯ，公司須向上市前投資者回購３００億元（人民幣．下同）的股權。
　　彭博分析師指出，萬達商管的戰略投資者包括陷入資金困境的碧桂園（０２００７）關聯企
業，還有各種投資基金，他們可能希望在上市未果的情況下收回投資並獲得回報，萬達可能正在
與這些投資者談判，試圖延長認沽期權，作為後備流動性支持。分析認為至少有２５％的投資可
能留下來，使即將到期的債務減少約１００億元，部分緩解萬達的流動性危機。　
　　另外，標普於本月初撤銷了對萬達商管的「ＣＣＣ」長期發行人信用評級，彭博分析師指，
其他兩家主要評級機構可能將採取類似舉措，境外債券持有人未來將面臨信息不足的限制，只能
相信萬達會想辦法繼續償還境外債券以避免清盤。（ｅｙ）

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