《經濟通通訊社１５日專訊》人民銀行隔夜宣布年內第二次降準，今日隨即實施疊加人行中

期借貸便利（ＭＬＦ）超量平價續做，且加量幅度上升，同時又在時隔近八個月後重啟１４天期

逆回購。《路透》認為，密集的多重操作顯示出人行強力維穩季末流動性，以及支持銀行放貸等

政策意圖，為穩增長不遺餘力策馬揚鞭。華南一券商交易員稱，降準情況下，ＭＬＦ超額續做有

點超出預期。

分析師稱，降準落地日ＭＬＦ操作量仍加碼，釋放支持銀行繼續加大信貸投放、鞏固實體經

濟回升向上的政策信號。他們並指出，繼６月兩次降息以來，貨幣政策接連發力，疊加此前地產

行業政策陸續落定，穩增長效果仍待逐步釋放，人民幣匯率短期實質掣肘有限，在實體經濟未見

實質改善前，料未來ＭＬＦ繼續降息等寬鬆政策仍可隨時出馬。



＊ＭＬＦ會否「降息」視乎經濟及樓市走向，本月ＬＰＲ利率料不變＊



東方金誠宏觀研究分析師王青等認為，９月ＭＬＦ加量幅度上升，直接原因在於近期市場流

動性趨緊，銀行對ＭＬＦ操作需求增加。至於未來是否會繼續下調ＭＬＦ操作利率，主要取決於

年底前宏觀經濟及樓市走向，不能完全排除這種可能。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，國內政策空間仍充足，但短期再度降準降息門

檻已抬升，主要是經濟呈現回穩向好態勢，人行接連發力，政策效果正逐步釋放，需要保持一定

耐心和定力。他預計，本月ＬＰＲ（貸款市場報價利率）利率料將維持不變，主要是６月以來人

行超預期實施兩次「降息」，目前處於推動金融機構具體落地實施過程，尤其是房貸利率方面，

且部分銀行降息差壓力仍大；同時，需要防範貨幣政策過度寬鬆潛在風險，並兼顧內外均衡。

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