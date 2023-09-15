《經濟通通訊社１５日專訊》國家衛生健康委今天公告，根據《中華人民共和國傳染病防治

法》相關規定，自２０２３年９月２０日起將猴痘納入乙類傳染病進行管理，採取乙類傳染病的

預防、控制措施。乙類傳染病包括新型冠狀病毒感染、愛滋病、百日咳、登革熱等。

國家衛健委解讀稱，猴痘是由猴痘病毒感染所致的一種人獸共患病，其既往主要發生在中非

和西非。２０２２年５月以來，全球１００多個國家和地區發生猴痘疫情。多國疫情顯示，猴痘

已發生人際傳播，並廣泛傳播到非洲以外的國家和地區，病死率約為０﹒１％。２０２２年９月

中國報告首例猴痘輸入病例，２０２３年６月開始出現本土猴痘疫情，目前全國２０多個省份先

後報告猴痘病例，引發新增本土續發疫情和隱匿傳播。

國家衛生健康委、國家疾控局認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，將猴痘作為新發突發

傳染病進行應對處置，充分發揮多部門協同防控的重要作用，不斷完善防控政策措施，加強信息

發布、宣傳教育、重點人群干預和規範治療，猴痘疫情防控工作取得積極成效。考慮到猴痘疫情

將在中國一定時期內持續存在，為進一步科學規範開展猴痘疫情防控工作，切實保障人民群眾生

命安全和身體健康，決定將猴痘納入乙類傳染病。（ｓｌ）

