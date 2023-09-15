《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布，８月規模以上工業增加值同比增長４﹒５％

，優於預期且創四個月高位；社會消費品零售總額同比增長４﹒６％，同樣優於預期，亦是三個

月最高。首８月固定資產投資同比增長３﹒２％，略遜預期，且比首７回落０﹒２個百分點。

保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威表示，中國經濟出現企穩跡象，說明前期政策

寬鬆起到效果，後續要看政策的提振效應能否持續、以及能持續多久。預計未來還會有更多政策

出台，將助力經濟進一步好轉。重點關注城中村改造相關政策何時推出、力度有多大、對於穩經

濟能發揮多大作用。

仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟指，８月經濟數據明顯延續７月改善的勢頭，尤其是工

業和零售，一方面受政策驅動，另一方面受暑期出遊高峰下服務業消費強勁帶動。未來有三點挑

戰需要留意。一是７－８月暑期後、１０月黃金周前，９月相對來說服務業消費不太旺盛，消費

信心和意願是否恢復還需觀察。二是房地產利好措施是否能從消費端轉成土地拍賣及投資方面還

需要時間，今天的地產投資數據仍不理想。三是境外主要經濟體衰退風險降低下，外需即使沒有

想象中那麼疲弱，但是能不能轉換成中國外貿數據積極的數據還是個疑問。

首８月全國房地產開發投資７６９００億元民幣，同比下降８﹒８％，降幅比上月擴大

０﹒３個百分點，為年內新低；其中住宅投資５８４２５億元，下降８％。（ｓｌ）

