《經濟通通訊社１５日專訊》海關總署廣東分署表示，今年首８月，廣東外貿進出口

５﹒２９萬億元（人民幣．下同），同比增長０﹒２％，由負轉正。其中，出口３﹒４９萬億元

，增長４﹒３％；進口１﹒８萬億元，下降７％。

８月，廣東外貿進出口７４４６﹒９億元，增長１０﹒２％。其中出口４９９６﹒６億元，

增長１４﹒６％；進口２４５０﹒３億元，增長２﹒２％，均保持正增長。

海關總署廣東分署表示，今年以來，面對全球經濟復甦乏力、海外需求不振等多重因素的持

續衝擊影響，廣東外貿實現前８個月增幅扭負轉正，進出口、出口規模再創歷史同期新高，在全

國穩外貿大局中發揮出「頂梁柱」「壓艙石」作用。特別是８月，廣東外貿進出口增速再次達到

兩位數，展現出較強發展韌性和潛力。當前，外需減弱、地緣政治等因素影響仍在持續，廣東外

貿面臨的不穩定、不確定因素仍比較多。隨著國內穩經濟、穩外貿政策紅利不斷釋放，消費明顯

回暖，重點製造行業預期向好，重大項目加快推進，外貿經營主體活力進一步增強，廣東外貿有

望延續總體平穩發展勢頭。



＊首８月電動汽車出口增長逾５倍＊



從結構看，一般貿易比重持續提升。首８月，廣東一般貿易進出口３﹒０７萬億元，增長

６﹒８％，佔廣東進出口總值的５８％，較去年同期提升３﹒６個百分點。

從主體看，民營企業繼續發揮穩外貿的主體作用。首８月，廣東民營企業進出口３﹒１９萬

億元，增長７﹒３％，佔６０﹒３％，拉動同期廣東整體進出口增長４﹒１個百分點。

從區域看，廣東拓展新興市場成效顯著。首８月，東盟繼續保持廣東第一大貿易夥伴地位，

增長３﹒１％。同期，對「一帶一路」共建國家增長３﹒７％、拉美增長１１﹒５％、中東增長

９﹒３％、非洲增長１４﹒２％。

「新三樣」、船舶成出口增長新動能。首８月，廣東機電產品出口增長２﹒２％，佔廣東外

貿出口總值的６５﹒４％。其中，電動載人汽車、鋰電池、太陽能電池出口分別增長５﹒１倍、

２３﹒３％、３５﹒５％；船舶增長５６﹒６％、集成電路增長２８﹒６％。（ｓｌ）

