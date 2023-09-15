《經濟通通訊社１５日專訊》小紅書福利社宣布即將關店，集中資源發展多元電商。小紅書

福利社今日發布致用戶的一封信《是告別，更是開始》，宣布將於１０月１６日停止商品售賣，

１１月１６日正式關閉店舖。有內媒指，小紅書整合了電商業務與直播業務，組建了全新的交易

部，成為與社區部、商業部平行的一級部門，而此前電商業務是歸屬於社區部之下的二級部門，

意味著小紅書電商全面加速。

數據顯示，過去一年半，小紅書電商買手和主理人規模增長２７倍，動銷商家數增長１０倍

，購買用戶數增長１２倍。小紅書在信中指出，過去一年多，小紅書電商迅速發展，更多元的購

買場景在小紅書出現，多樣的用戶購買需求也隨之產生；今次的告別是一次新的開始，將融入更

豐富的小紅書電商，更好地滿足快速增長的多元購物需求，並集中資源和力量服務更多買手、主

理人、商家和品牌在電商的發展。

福利社是小紅書成立一年多後，於２０１４年底成立的自營店舖。小紅書最初主打出境旅遊

購物攻略，但隨著不斷有用戶留言「在小紅書被種草，怎樣才能直接買到」，小紅書遂成立「福

利社」滿足用戶的需求。運營人員會從用戶發布的「怎麼買」「求鏈接」的筆記和評論中，篩選

出目標商品，再通過全球跨境供應鏈採購。「從用戶需求出發」成為小紅書福利社運營特色。

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