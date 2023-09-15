《經濟通通訊社１５日專訊》「藥茅」恒瑞醫藥（滬：６００２７６）繼８月被傳「深圳辦

公室被抄」後再現負面消息。今日網絡盛傳「恒瑞子公司瑞石生物宣布解散，瑞石現場產生衝突

」。財聯社引述瑞石現場人士指出，上午有合作夥伴到場，之後有人報警，最終協商了整個上午

；員工則在公司走廊排隊等通知。

報道午後再引述瑞石現場人士透露，瑞石員工今日下午舉行了內部會議，會上宣布，根據經

營情況，股東會決議中止公司一切運營活動，運營工作由恒瑞成立工作組接管；同時宣布遣散員

工，但並非全數遣散，遣散方案仍在制定中。上述決議獲得股東會授權，細則待後續確定。

報道提到，瑞石生物體量不大，其ＳＨＲ０３０２強直性脊柱炎ＮＤＡ（新藥註冊）申請剛

獲受理，其他適應症研發仍在正常進行。

企查查顯示，瑞石生物２０１８年４月於上海自由貿易試驗區註冊成立，註冊資本１億美元

，法定代表人是Ｍｉｎ Ｗａｎｇ Ｉｒｗｉｎ，人員規模１００－１９９人。經營範圍方面，

包括許可項目：藥品批發、藥品進出口、藥品委托生產；一般項目：醫學研究和試驗發展（除人

體幹細胞、基因診斷與治療技術開發和應用）等。（ｓｌ）

