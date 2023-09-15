《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家統計局公布，８月社會消費品零售總

額３７９３３億元（人民幣．下同），同比增４﹒６％，為三個月最高，勝於預期增３％，比上

月加快２﹒１個百分點；環比增長０﹒３１％。

按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額３２９７４億元，同比增長４﹒４％；鄉村消費品

零售額４９５９億元，增長６﹒３％。

按消費類型分，商品零售３３７２１億元，增長３﹒７％；餐飲收入４２１２億元，增長

１２﹒４％。在限額以上單位商品零售額中，化妝品類、通訊器材類、金銀珠寶類、家具類商品

零售額分別增長９﹒７％、８﹒５％、７﹒２％、４﹒８％。



＊首８月消費零售總額增長７％＊



１－８月份，社會消費品零售總額３０２２８１億元，同比增長７％。全國網上零售額

９５３８７億元，同比增長１２﹒１％。其中，實物商品網上零售額７９８２１億元，增長

９﹒５％，佔社會消費品零售總額的比重為２６﹒４％。１－８月份，服務零售額同比增長

１９﹒４％。



＊８月全國服務業生產指數同比增長６﹒８％＊



８月份，全國服務業生產指數同比增長６﹒８％，比上月加快１﹒１個百分點。分行業看，

住宿和餐飲業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，交通運輸、倉儲和郵政業，租賃和商務服務

業，金融業生產指數同比分別增長１６﹒１％、１１﹒５％、９％、８﹒１％和７﹒２％。

１－８月份，全國服務業生產指數同比增長８﹒１％。１－７月份，規模以上服務業企業營

業收入同比增長７﹒２％。

８月份，服務業商務活動指數為５０﹒５％，業務活動預期指數為５７﹒８％，其中，鐵路

運輸、航空運輸、住宿、餐飲、電信廣播電視及衛星傳輸服務、生態保護及公共設施管理、文化

體育娛樂等行業商務活動指數位於５５％以上較高景氣區間。

