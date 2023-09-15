【ＦＯＣＵＳ】放水，放水，放水。中國８月重磅經濟數據發布前夕，中國貨幣政策寬鬆進

行曲再現「三重奏」－－迅速降準、增量續作ＭＬＦ、重啟１４天逆回購。央媽一口氣釋放中長

期資金約７千億，背景是宏觀經濟雖現企穩之像，但各部門、各地區冷熱不均，強力政策維穩絕

不可輕言懈怠。



＊商品住宅銷售首見負增長＊



國家統計局周五（１５日）揭盅上月消費、固投、工業、地產等表現前，人民銀行連夜宣布

下調存款準備金率０﹒２５個百分點，料釋放流動性５０００億人幣；隨著今年第二度降準（上

一次為３月

），金融機構加權平均存準率降至７﹒４％的１５年最低水平。

跟降準罕有翌日即時生效一樣令人意外的是，人行今早選擇增量續作一年期ＭＬＦ（中期借

貸便利），相當於再放水１９１０億元。同時，自１月以來首次重啟１４天逆回購，並下調中標

利率２０基點。

央媽出手，時值有國企大股東背景的遠洋集團今早宣布，無限期暫停償還８隻美元離岸債券

，內房違約風暴再添風眼。而最新房地產市場數據最值留意的是，盡管８月住戶中長期貸款轉跌

為升（新增１６０２億元），但首８月商品住宅銷售額正式進入負增長（－１﹒５％），單計８

月錄６７３４億元，為今年單月次低。



＊固投增速錄今年以來最低＊



再看同樣跟內需息息相關的社會消費品零售，８月按年增４﹒６％（預期：３％），錄三個

月最高

，汽車銷量重上４千大關；但餐飲收入增速及絕對值，雙雙跌至三個月最低，與昨日公布的８月

第三產業用電量增速降至６﹒６％的四個月最低一致，恐預示暑假井噴的壓抑需求釋放現邊際放

緩。

固定資產投資同不樂觀，首８月增３﹒２％（預期：３﹒３％），錄今年以來最低，其中基

礎設施投資增速進一步放緩至６﹒４％，與８月地方債發行創下１﹒３萬億元年內新高，似乎並

不相符。何解？答案或指向大量非發達地區地方政府的流動性惡化，據標普最新估算，低層級地

方政府的城投公司背負高達５０萬億元債務。此或解釋了固投幾乎全靠高技術製造及服務業、京

滬粵蘇浙閔等地區支撐。

分化亦表現於工業生產，８月增加值按年增４﹒５％（預期：３﹒９％），其中太陽能電池

、服務機器人產量按年飆升逾七成，但跟房地產相關的水泥、平板玻璃產量續負增長。



＊或再降準減息、鐵礦石升＊



鑑於國內需求仍顯不足，經濟恢復向好基礎仍需鞏固，四季度持續政策出招勢陸續有來，不

排除再降準０﹒２５個百分點、下調ＭＬＦ利率、放寬樓市限購限價、新增地方專項債額度等。

另值一提，儘管央媽等部委上月底落實首套房「認房不認貸」及引導降低存量首套房貸利率

，但面對商品住宅銷售逾八成為期房，要提振購房者信心，優化保交樓貸款支持計劃亦或是政策

選項。

中國強力政策維穩未到終章，新加坡鐵礦石期貨今日刷新３月中以來最高，並有望創下三個

月最大單周漲幅，商品貨幣澳元亦走高，訊號不容忽視。

