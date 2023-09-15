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AH股新聞

15/09/2023 18:07

【聚焦數據】首８月ＦＤＩ降幅擴大至５﹒１％，新設外企增３３％

　　《經濟通通訊社１５日專訊》中國務部公布，今年首８個月，全國實際使用外資（ＦＤＩ）
金額為８４７１﹒７億元（人民幣．下同），同比下降５﹒１％，較首７個月的降幅擴大１﹒１
個百分點。全國新設立外商投資企業３３１５４家，同比增長３３％。
　　從行業看，製造業實際使用外資金額２３９９﹒５億元，增長６﹒８％。高技術製造業實際
使用外資增長１９﹒７％，其中電子及通信設備製造業、醫療儀器設備及儀器儀表制造業分別增
長３９﹒７％、２５﹒６％。高技術服務業中，研發與設計服務領域實際使用外資增長
５７﹒１％。
　　從來源地看，英國、加拿大、法國、瑞士、荷蘭、德國實際對華投資分別增長１３２﹒６％
、１１１﹒２％、１０５﹒６％、５９﹒２％、２５﹒３％和２０﹒８％（含通過自由港投資數
據）。
　　商務部外資司負責人表示，今年首８個月全國實際使用外資同比出現下降主要有兩方面原因
：一是世界經濟恢復緩慢，全球跨國投資乏力；二是去年同期基數較大。該負責人稱，外商投資
是市場行為，階段性波動是正常的，既要看規模，也要看結構，既要看當下，也要看長遠。下一
步，商務部將會同各地方、各部門加強政策宣介，完善配套措施，狠抓貫徹落實，確保政策落地
見效，同時將繼續辦好「投資中國年」系列活動，進一步深化與外資企業常態化交流溝通，提高
服務保障針對性，持續打造市場化、法治化、國際化一流營商環境。（ｓｌ）

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