《經濟通通訊社１５日專訊》中國財政部公布，累計首８月，全國一般公共預算收入

１５１７９６億元（人民幣．下同），同比增長１０％，增幅較前７個月有所收窄。其中，稅收

收入１２７８８５億元，同比增長１２﹒９％；非稅收入２３９１１億元，同比下降３﹒６％。

分中央和地方看，中央一般公共預算收入６９６８７億元，同比增長９﹒５％；地方一般公共預

算本級收入８２１０９億元，同比增長１０﹒３％。

支出方面，累計首８月，全國一般公共預算支出１７１３８２億元，同比增長３﹒８％，增

幅較前７月略有擴大。其中，中央一般公共預算本級支出２２５４６億元，同比增長６﹒５％；

地方一般公共預算支出１４８８３６億元，同比增長３﹒３％。

主要稅收收入中，國內增值稅４８２８９億元，同比增長７０﹒７％，主要是去年同期留抵

退稅較多，基數較低；個人所得稅１０２１７億元，同比下降０﹒１％；企業所得稅３３０２２

億元，同比下降７﹒６％；國內消費稅１０８４１億元，同比下降９％；進口貨物增值稅、消費

稅１２３９３億元，同比下降８﹒３％；關稅１６７９億元，同比下降１２﹒７％。



＊證券交易印花稅跌三成，土地使用權出讓收入降兩成＊



印花稅２９０３億元，同比下降８﹒９％，其中證券交易印花稅１４６８億元，同比下降

２９％。

土地和房地產相關稅收中，土地增值稅３９８０億元，同比下降１４﹒９％；契稅４０４３

億元，同比增長３﹒７％；房產稅２４７０億元，同比增長６﹒９％。

財政部指，首８月財政收入增長，除經濟持續恢復、總體回升向好帶動外，主要是去年４月

份開始實施大規模增值稅留抵退稅政策、集中退稅較多，拉低基數。

此外，累計首８月，全國政府性基金預算收入３３９７４億元，同比下降１５％。其中，中

央政府性基金預算收入２７２７億元，同比下降１﹒２％；地方政府性基金預算本級收入

３１２４７億元，同比下降１６％，當中國有土地使用權出讓收入２７０９６億元，同比下降

１９﹒６％。（ｓｌ）

