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AH股新聞

15/09/2023 18:07

【聚焦數據】中國首８月財政收入增１０％，支出增幅擴至３﹒８％

　　《經濟通通訊社１５日專訊》中國財政部公布，累計首８月，全國一般公共預算收入
１５１７９６億元（人民幣．下同），同比增長１０％，增幅較前７個月有所收窄。其中，稅收
收入１２７８８５億元，同比增長１２﹒９％；非稅收入２３９１１億元，同比下降３﹒６％。
分中央和地方看，中央一般公共預算收入６９６８７億元，同比增長９﹒５％；地方一般公共預
算本級收入８２１０９億元，同比增長１０﹒３％。
　　支出方面，累計首８月，全國一般公共預算支出１７１３８２億元，同比增長３﹒８％，增
幅較前７月略有擴大。其中，中央一般公共預算本級支出２２５４６億元，同比增長６﹒５％；
地方一般公共預算支出１４８８３６億元，同比增長３﹒３％。
　　主要稅收收入中，國內增值稅４８２８９億元，同比增長７０﹒７％，主要是去年同期留抵
退稅較多，基數較低；個人所得稅１０２１７億元，同比下降０﹒１％；企業所得稅３３０２２
億元，同比下降７﹒６％；國內消費稅１０８４１億元，同比下降９％；進口貨物增值稅、消費
稅１２３９３億元，同比下降８﹒３％；關稅１６７９億元，同比下降１２﹒７％。
　
＊證券交易印花稅跌三成，土地使用權出讓收入降兩成＊
　
　　印花稅２９０３億元，同比下降８﹒９％，其中證券交易印花稅１４６８億元，同比下降
２９％。　
　　土地和房地產相關稅收中，土地增值稅３９８０億元，同比下降１４﹒９％；契稅４０４３
億元，同比增長３﹒７％；房產稅２４７０億元，同比增長６﹒９％。
　　財政部指，首８月財政收入增長，除經濟持續恢復、總體回升向好帶動外，主要是去年４月
份開始實施大規模增值稅留抵退稅政策、集中退稅較多，拉低基數。
　　此外，累計首８月，全國政府性基金預算收入３３９７４億元，同比下降１５％。其中，中
央政府性基金預算收入２７２７億元，同比下降１﹒２％；地方政府性基金預算本級收入
３１２４７億元，同比下降１６％，當中國有土地使用權出讓收入２７０９６億元，同比下降
１９﹒６％。（ｓｌ）

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