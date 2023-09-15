《經濟通通訊社１５日專訊》遼寧省紀委監委通報，華晨汽車集團控股有限公司（下稱華晨

集團）副總裁劉學敏，以及原副總裁劉同富涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受遼寧省紀委監委紀律

審查和監察調查。

４９歲的劉學敏擁在職研究生學歷，曾任大連市人民政府辦公廳主任科員、助理調研員，華

晨集團辦公室副主任、主任，大連經濟技術開發區科學技術局局長，大連雙Ｄ港產業園區黨組成

員、管委會副主任，大連金州新區經濟貿易局黨組成員、內資企業局局長兼經貿局副局長；

２０１３年１１月出任華晨集團總裁助理，２０１７年４月出任華晨集團副總裁。

６０歲的劉同富擁研究生學歷，曾任大連重工集團有限公司總經理助理，大連重工起重集團

有限公司總經理助理，大化集團有限責任公司副總經理，華晨集團總裁助理；２０１１年６月起

出任華晨集團副總裁，期間並曾先後兼任華晨集團黨組成員、黨委常委、董事，至２０２２年

１０月退休。

公開資料顯示，華晨集團曾因信息披露違法違規，於２０２１年９月被中證監罰款５３６０

萬元（人民幣．下同），當時還有１１名相關責任人被罰款８萬元至６０萬元，其中時任副總裁

劉同富、劉學敏分別被罰款３０萬元、１０萬元。根據相關調查結果，華晨集團被證實存在「五

宗罪」：一是華晨集團披露的２０１７年、２０１８年年度報告存在虛假記載；二是華晨集團以

虛假申報文件騙取公開發行公司債券核准；三是華晨集團非公開發行公司債券披露的文件虛假記

載；四是華晨集團銀行間債券市場信息披露違法；五是華晨集團未按規定及時披露相關信息。

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