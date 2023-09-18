《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》國務院總理李強在廣西南寧出席第２０屆

中國－東盟博覽會和中國－東盟商務與投資峰會開幕式並致辭稱，中國將堅持對外開放的基本國

策，努力打造讓各國投資者安心放心舒心的良好營商環境。中方願擴大進口東盟國家優勢特色產

品，不斷提升地區互聯互通水平，構建更加穩定、暢通、基於比較優勢的區域產業鏈供應鏈。進

一步擴展開放胸襟。中方堅定支持以東盟為中心的區域合作架構，將推動共建「一帶一路」倡議

同各國發展戰略更好對接，持續推進區域經濟一體化。



＊李強晤安華，打造新能源汽車、數字經濟等合作新增長點＊



李強在廣西南寧會見來華出席中國－東盟博覽會的馬來西亞總理安華。李強表示，中方願同

馬方加強發展戰略對接，繼續高質量共建「一帶一路」，共同實施好《區域全面經濟夥伴關係協

定》，落實好「兩國雙園」、東海岸鐵路等中馬合作旗艦項目，打造新能源汽車、數字經濟等合

作新增長點，進一步加強教育、科研、文旅、地方等領域交流，推動雙方合作不斷擴容提質。

中方願同馬方更緊密協調配合，攜手維護南海和平與穩定，維護好以東盟為中心的區域合作架構

，推進中國－東盟自貿區３﹒０版談判，助力區域經濟一體化進程。

李強指出，中方願同馬方加強發展戰略對接，繼續高質量共建「一帶一路」，共同實施好《

區域全面經濟夥伴關係協定》，落實好「兩國雙園」、東海岸鐵路等中馬合作旗艦項目。

安華表示，馬方願同中方進一步密切各層級交往，加強基礎設施、數字經濟、綠色發展等各

領域合作，加強國際和地區事務中的協調配合，馬方支持中國加入《全面與進步跨太平洋夥伴關

係協定》。

