《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》近期有自媒體報道新股發行上市關閘、發

行上市標準變化等情況。對此，中證監１５日以有關部門負責人答記者問的方式回應稱，已關注

到相關信息，這些市場傳聞不一定全面、準確。上市公司ＩＰＯ、再融資不存在「關閘」情況。

各板塊的定位、發行和上市條件、信息披露要求等沒有變化，不存在提高上市門檻的情形。

上述負責人說，近期階段性收緊ＩＰＯ節奏，是維護市場穩健運行的安排。中證監、交易所

ＩＰＯ受理、審核、註冊等相關工作沒有暫停，中證監將加強一二級市場的逆周期調節，在充分

考慮二級市場承受能力的基礎上，科學合理保持新股發行常態化，更好促進一二級市場協調平衡

發展。

中證監並就ＩＰＯ發行節奏、支持科技企業發展、發行上市條件、部分在審企業撤回、嚴把

審核質量關等五個熱點問題進行了回應。



＊研究制定資本市場服務高水平科技自立自強的行動方案＊



中證監深入推進科創板建設，堅守科創板定位，支持六大行業中符合條件、擁有關鍵核心技

術的「硬科技」企業通過科創板做優做強，引導資源向科技創新領域集聚。中證監正在研究制定

資本市場服務高水平科技自立自強的行動方案，進一步暢通「科技－產業－金融」良性循環。

試點注冊制以來，中證監堅持以信息披露為核心，進一步明確板塊定位，精簡優化發行條件

，設置多元包容的上市條件。「滬深北交易所各有側重、協調發展的格局基本形成，可以滿足不

同行業、不同發展階段企業的上市融資需求。目前，各板塊的定位、發行和上市條件、信息披露

要求等沒有變化，不存在提高上市門檻的情形。」上述負責人表示。



＊在審企業撤回主要存在控制權不穩、業績下滑等問題＊



針對部分在審企業撤回的情況，上述負責人表示，近期撤回的企業，主要存在控制權穩定性

不足、業績下滑等影響企業持續經營能力的問題。對於涉及的產能過剩、周期性強及天花板低的

行業企業，審核實踐中，中證監、交易所充分關注行業發展趨勢以及發行人自身情況，根據產業

政策、發行條件、板塊定位嚴格審核把關。

此外，上述負責人表示，嚴把審核質量關。「試點注冊制以來，中證監實施更加嚴格、透明

、審慎的發行上市監管，充分運用多要素校驗、審核問詢、現場檢查等方式加快問題企業出清。

發行上市審核中嚴防嚴查欺詐發行，壓嚴壓實發行人和中介機構責任，保持高壓態勢，以零容忍

態度打擊財務造假，從嚴從重查處。」

