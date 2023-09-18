《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》北京巿統計局公布，１－８月，全市規模

以上工業增加值按可比價格計算，同比下降１﹒１％（剔除新冠疫苗生產影響，增長３﹒２％）

。重點行業中，汽車製造業增長１０﹒６％，電力、熱力生產和供應業增長７﹒８％，計算機、

通信和其他電子設備製造業下降５﹒５％，醫藥製造業下降２９﹒５％（剔除新冠疫苗生產影響

，下降５﹒８％），五大裝備製造業增１３﹒４％。



＊首８月固定資產投資增長５﹒６％＊



１－８月，全市固定資產投資（不含農戶）同比增長５﹒６％。分領域看，房地產開發投資

增長２﹒７％，基礎設施投資下降０﹒９％，製造業投資下降１１﹒３％。分產業看，第一產業

投資下降５９﹒７％，第二產業投資下降８﹒６％，第三產業投資增長７﹒７％，其中高技術服

務業投資在信息服務和科技成果轉化服務帶動下增長６４﹒５％。

１－８月，全市房屋施工面積１２０５８﹒６萬平方米，同比下降５﹒１％，其中住宅施工

面積５９７５﹒８萬平方米，下降５﹒５％。商品房銷售面積６９３﹒５萬平方米，同比增長

１２﹒２％，其中住宅銷售面積５１１﹒２萬平方米，增長１３﹒６％。



＊首８月北京社會消費品零售總額增３﹒３％，新能源汽車增５８﹒６％＊



１－８月，全市市場總消費額同比增長８﹒９％。其中，服務性消費額增長１３﹒３％；實

現社會消費品零售總額９１８７﹒１億元，增長３﹒３％。社會消費品零售總額中，商品零售

８３０８﹒９億元，增長１﹒１％，餐飲收入８７８﹒２億元，增長３０﹒４％。限額以上批發

和零售業中，金銀珠寶類、化妝品類、體育娛樂用品類商品零售額分別增長２６﹒５％、

１６﹒２％和１８﹒２％，汽車類商品零售額增長１４﹒５％，其中新能源汽車增長５８﹒６％

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