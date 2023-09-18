《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》北京市統計局發布，從房地產市場建設情

況來看，１－８月，北京市房地產開發企業房屋新開工面積為７６４﹒９ 萬平方米，同比下降

３３﹒３％。其中，住宅新開工面積為４３２﹒２ 萬平方米，下降２９﹒６％；辦公樓為

３２﹒８萬平方米，下降４２﹒３％；商業營業用房為２８﹒６萬平方米，下降４０％。

１－８月，北京市新建商品房銷售面積為６９３﹒５萬平方米，同比增長１２﹒２％。其中

，住宅銷售面積為５１１﹒２萬平方米，增長１３﹒６％；辦公樓為４３﹒９萬平方米，增長

１３﹒５％；商業營業用房為３５﹒４萬平方米，下降１﹒５％。



＊房地產開發企業自籌資金為４７９﹒３億元，降２６％＊



北京市房屋竣工面積７１８﹒７萬平方米，同比增長７﹒３％。其中，住宅竣工面積為

３７３﹒６萬平方米，增長３﹒７ ％；辦公樓為７０﹒１萬平方米，下降３８﹒９％；商業營

業用房為３１﹒３萬平方米，增長５３﹒８％。

從房地產開發企業到位資金情況來看，１－８月，北京市房地產開發企業到位資金為

３５０３﹒８億元（人民幣．下同），同比增長４﹒５％。其中，定金及預收款為１８７７﹒１

億元，增長１７％；國內貸款為４８０﹒３億元，下降１９﹒１％；自籌資金為４７９﹒３億元

，下降２６﹒１％。

