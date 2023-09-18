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AH股新聞

18/09/2023 16:02

《駐京專電》首８月北京住宅新開工面積降近三成

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》北京市統計局發布，從房地產市場建設情
況來看，１－８月，北京市房地產開發企業房屋新開工面積為７６４﹒９　萬平方米，同比下降
３３﹒３％。其中，住宅新開工面積為４３２﹒２　萬平方米，下降２９﹒６％；辦公樓為
３２﹒８萬平方米，下降４２﹒３％；商業營業用房為２８﹒６萬平方米，下降４０％。
　　１－８月，北京市新建商品房銷售面積為６９３﹒５萬平方米，同比增長１２﹒２％。其中
，住宅銷售面積為５１１﹒２萬平方米，增長１３﹒６％；辦公樓為４３﹒９萬平方米，增長
１３﹒５％；商業營業用房為３５﹒４萬平方米，下降１﹒５％。
　
＊房地產開發企業自籌資金為４７９﹒３億元，降２６％＊
　
　　北京市房屋竣工面積７１８﹒７萬平方米，同比增長７﹒３％。其中，住宅竣工面積為
３７３﹒６萬平方米，增長３﹒７　％；辦公樓為７０﹒１萬平方米，下降３８﹒９％；商業營
業用房為３１﹒３萬平方米，增長５３﹒８％。
　　從房地產開發企業到位資金情況來看，１－８月，北京市房地產開發企業到位資金為
３５０３﹒８億元（人民幣．下同），同比增長４﹒５％。其中，定金及預收款為１８７７﹒１
億元，增長１７％；國內貸款為４８０﹒３億元，下降１９﹒１％；自籌資金為４７９﹒３億元
，下降２６﹒１％。

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