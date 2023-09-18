《經濟通通訊１８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



央地政策協同推進，激發民間投資新活力

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近期，從促進民營經濟發展壯大，到抓好抓實促進民間投資，再到設立民營經濟發展局??一攬

子硬核舉措落地有聲。專家認為，隨著內外部環境逐漸改善，以及一系列利好政策出台，下半年

民間投資增速料企穩回升。



「亞運經濟」漸熱，文體消費驅動力上升

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「隨著亞運會越來越近，亞洲國家和地區刮起運動健身熱潮，體育用品出口迎來小高峰。」義烏

市卓成報關代理有限公司負責人表示。不僅是亞運會，今年線下賽事全面回歸、多地紛紛舉辦特

色「體育＋」賽事，文體消費驅動力正在上升。



中證監：適時修訂完善信息披露制度規則

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中證監法律部副主任楊明宇１６日在中國法學會證券法學研究會２０２３年年會上表示，針對股

票發行審核註冊中發現的問題，將適時修訂完善信息披露制度規則，不斷提高適應性。構建清晰

的分行業信息披露制度框架，研究完善信息披露豁免制度。





《上海證券報》



中國經濟大循環觀察

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時近秋分，２０２３年第三季度中國經濟即將收官。國家統計局發布的數據顯示，當前主要經濟

指標延續恢復向好態勢，８月份規模以上工業增加值同比增長４﹒５％，消費穩步擴大，服務業

較快恢復，新動能繼續成長??推動經濟回升的宏觀政策持續顯效，中國經濟大循環動力不斷釋

放。



聚焦全面註冊制，專家熱議資本市場法治保障

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９月１６日，以「全面註冊制時代的發行監管與信息披露」為主題，中國法學會證券法研究會

２０２３年年會在北京召開。來自法律界、學術界的各方代表，圍繞註冊制邏輯和理念、信息披

露邏輯與法律適用、虛假陳述司法實踐等進行了探討。



法學界大咖共議上市公司治理熱點

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近日，一場以「規範發展，行穩致遠」為主題的上市公司合規暨風險處置法律實務研討會在上海

召開，來自全國各高校法學院、司法機關、證券監管機構、行業自律機構、上市公司以及律師事

務所等單位逾２００位行業人士共話上市公司合規及風險處置前沿法律問題。





《證券時報》



融券會否打壓股價，業內人士詳解相關交易機制

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近日有觀點將市場下跌的原因和融券聯繫到一起，業內人士認為，「融券會打壓股價」的說法不

準確，應正確認識通過融券機制實現的所謂「Ｔ＋０交易」，融資融券和轉融通機制在活躍市場

交易、促進市場多空平衡等方面發揮了積極作用。



人行：提高金融機構環境信息披露能力

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９月１７日，人行、國家金融監督管理總局有關負責人與專家學者在２０２３年中國金融學會綠

色金融專業委員會年會上一致表示，應繼續著力推進綠色金融發展，加快完善綠色信息披露體系

，提高金融機構環境信息披露能力。



房地產稅立法暫緩，稅惠減負添活力正當時

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日前，《十四屆全國人大常委會立法規劃》對外公布。在財稅領域，《規劃》明確，增值稅法、

消費稅法、關稅法等將在本屆人大常委會任期內提請審議；而備受關注的房地產稅立法和個人所

得稅法修訂並未出現在本次立法規劃中。（ｌｃ）

