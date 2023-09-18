《鍾之日記》９月１８日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



滬深股市今早窄幅低開，開市後５分鐘內滬綜指跌幅快速放大至０﹒６％，穿三千一關，不

過隨著汽車、白酒、家品等板塊拉漲，滬指很快便收復失地，半日收升０﹒０３％，午後滬指保

持窄幅上落直至收市，總結全日升０﹒２６％，報３１２５﹒９３點，深成指升０﹒５５％，創

業板指升０﹒８９％。

兩市全日成交６９８５億元（人民幣．下同），較上日（１５日）減少３﹒２％，陸股通淨

流入２８﹒２９億元，中斷連續四日淨流出趨勢。

中國證監會出招嚴打Ａ股公司治理，加大對違規減持行為的打擊力度，以挽回資本市場信心

；中證監又回應市場傳聞，明確上市公司ＩＰＯ、再融資不存在「關閘」情況，強調各板塊的定

位、發行和上市條件、信息披露要求等沒有變化，不存在提高上市門檻的情形；另據報中證監擬

修訂有關規則，規範Ａ股公司分紅。



＊美股恐慌增，港股又急跌＊



美國股市不利消息不斷，先有９月份密歇根大學消費者信心指數初值報６７﹒７，另外全美

汽車工會１５萬會員正發起罷工，預計造成５６億美元損失。ＶＩＸ恐慌指數急升９％，上周五

（１５日）美股受壓，道指收跌２８８點。

港股低開低走，恒生指數低開１１３點，早段曾跌２８８點，之後跌勢曾經收窄但指數又再

度下跌，全日收報１７９３０，穿１８０００關，跌２５２點或跌１﹒４％，主板成交逾８４５

億元。



＊蘋果新機銷售佳，中芯擔憂跌得傷＊



ｉＰｈｏｎｅ １５系列正式開售，雖然受到輿論質疑無創新，業界又預測可能被華為新機

搶走部分銷量，再加上傳出中國政府禁用ｉＰｈｏｎｅ，但蘋果新機在內地開售成績仍然不俗。

蘋果內地網站在開售十分鐘內一度癱瘓，天貓Ａｐｐｌｅ Ｓｔｏｒｅ官方旗艦店開售一分鐘新

機售罄，半小時內補貨九次，而在美團外賣上，ｉＰｈｏｎｅ １５系列預售３０分鐘的銷售額

已突破２億元人民幣。

有「最強蘋果分析師」稱號的天風國際分析師郭明錤表示，維持今年ｉＰｈｏｎｅ １５出

貨量約８０００萬部的預估。他又指出，中國澄清沒有出台禁止購買和使用蘋果等外國品牌手機

的法律法規和政策文件，而目前中國的共產黨員、公務員與國企僱員本來就不是ｉＰｈｏｎｅ主

要的目標客戶，而且禁用ｉＰｈｏｎｅ是政府單位或國企的個別行為，故媒體報道禁用

ｉＰｈｏｎｅ的事件，實際上對ｉＰｈｏｎｅ在中國銷售影響並不顯著。

華為早前推出全新旗艦手機Ｍａｔｅ ６０ Ｐｒｏ，市場反應理想。郭明錤認為，華為的

回歸不可能對ｉＰｈｏｎｅ毫無影響，影響程度目前仍需觀察。不過，這影響不會表現在

ｉＰｈｏｎｅ １５的中國市場預購上，會預購ｉＰｈｏｎｅ的人本來就是核心用戶或蘋果「粉

絲」，這些人本來就不是華為手機目前的目標客戶。他指，根據過去經驗，某些中國購物網站的

ｉＰｈｏｎｅ預購數字會失真，因為預購不用付訂金，故無法反映真實的預購需求。

蘋果新機銷售理想，中芯（００９８１）大跌５％，不過，蘋概股亦沒見大升，瑞聲科技

（０２０１８）微跌０﹒６％，舜宇光學科技（０２３８２）全日跌０﹒７％，丘鈦科技

（０１４７８）跌１﹒２％。



＊汽車股Ａ股港股兩邊走＊



美國汽車工人聯合工會（ＵＡＷ）日前宣布，由於談判破裂，汽車生產商通用汽車（ＧＭ）

、福特（Ｆｏｒｄ）和斯泰蘭蒂斯（Ｓｔｅｌｌａｎｔｉｓ）工人開始大規模罷工，ＵＡＷ要求

美國三大汽車車廠大幅加薪，同時提高養老金，增加休假等。

工會談判代表以及通用和福特的談判代表周六（１６日）恢復談判，雖然ＵＡＷ稱談判富有

成效。但罷工行動未有停止，ＵＡＷ代表接受媒體訪問時表示，如果他們不能獲得更好的工資水

平，或會員的需求得不到滿足，他們會將罷工行動擴大。

發達國家對化石能源開採行業的擠壓，及全球對環保的重視，本就令傳統汽車行業前路難行

，今次美國車廠工潮若持續超過一個月，或打亂上述三家車企在２０２４年上半年的電動車上市

時間表，對於在電動車行業遙遙領先、而且沒有工會的特斯拉而言屬利好。

中資汽車股在Ａ股表現強勁，不過港股則下跌，零跑汽車（０９８６３）跌５﹒２％，理想

汽車（０２０１５）跌３﹒９％，蔚來（０９８６６）跌２﹒３％，小鵬汽車（０９８６８）跌

１﹒１％，比亞迪（０１２１１）跌０﹒２％，惟長汽（０２３３３）升１％。



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