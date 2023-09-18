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AH股新聞

18/09/2023 10:26

《Ａ股焦點》蘋果新機大賣華為概念有沽壓，立達信現價跌停

　　《經濟通通訊社１８日專訊》雖然ｉＰｈｏｎｅ　１５系列發布後曾受到輿論質疑無創新，
業界預測將被華為新機搶走部分銷量，再加上中國公務員禁止使用蘋果手機傳聞，但蘋果新機開
售的成績仍然不俗。
　　據《財聯社》報道，在１５日發售時間晚上８時後的１０分鐘內，蘋果網站一度癱瘓，顯示
「無法連接到Ａｐｐｌｅ　Ｓｔｏｒｅ」、「非常抱歉，Ａｐｐｌｅ　Ｓｔｏｒｅ暫時無法訪問
，請稍後再試」的畫面。報道指在天貓Ａｐｐｌｅ　Ｓｔｏｒｅ官方旗艦店，開售一分鐘內，首
批ｉＰｈｏｎｅ　１５Ｐｒｏ、ｉＰｈｏｎｅ　１５　Ｐｒｏ　Ｍａｘ售罄。天貓負責人說，開
售後半小時，補貨了九次。在美團外賣上，ｉＰｈｏｎｅ　１５系列預售３０分鐘的銷售額已突
破２億元人民幣。
　　開售時間正撞的華為公司未能阻止蘋果新機大賣，華為概念股飄綠，立達信
（滬：６０５３６５）跌停，銘普光磁（深：００２９０２）跌９﹒５％，賽微電子
（深：３００４５６）挫４﹒４％，泰晶科技（滬：６０３７３８）跌３﹒７％，芯源微
（滬：６８８０３７）跌２﹒８％，佳創視訊（深：３００２６４）走低２﹒３％，晶升股份
（滬：６８８４７８）跌１﹒９％，通富微電（深：００２１５６）跌１﹒４％。
　　天風國際證券分析師郭明錤表示，維持今年ｉＰｈｏｎｅ　１５出貨量約８０００萬部的出
貨量目標預期。ｉＰｈｏｎｅ　１５的預購結果其實與ｉＰｈｏｎｅ　１４差不多，但因市場預
期已先行調降，故ｉＰｈｏｎｅ　１５預購結果反而比市場擔心的要好。ｉＰｈｏｎｅ　１５　
ＰｒｏＭａｘ需求如先前預期般強勁，而ｉＰｈｏｎｅ　１５Ｐｒｏ需求較去年弱，主因之一可
能是更多高階用戶今年轉向預購ｉＰｈｏｎｅ　１５ＰｒｏＭａｘ。（ｅｙ）

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