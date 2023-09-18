《經濟通通訊社１８日專訊》中國恒大（０３３３３）流動性問題發酵，旗下恒大財富有多

人被深圳市公安採取刑事強制措施，內媒指被捕人包括恒大財富的法定代表人、總經理杜亮；另

外金融監督管理總局深圳監管局上周同意海港人壽整體受讓恒大人壽的保險業務及相應資產負債

。據《中國銀行保險報》披露，海港人壽已經開業，不但受讓恒大人壽資產負債，亦會承接機構

網點及人員及全面履行保險合同義務。

另外，碧桂園（０２００７）今天有一筆於２０２５年期的美元債券利息到期，需要支付利

息１５４０萬美元，設３０天寬限期，碧桂園於１０月２１日到期的境內債券展期三年方案，投

票截止時間延長至周一晚１０點，若債權人拒絕展期方案，碧桂園需要在１０月支付４﹒９２億

元人民幣的未償還本金。

地產股偏跌，金科股份（深：０００６５６）跌２﹒６％，保利發展（滬：６０００４８）

、金地集團（滬：６００３８３）跌１﹒８％，招商蛇口（深：００１９７９）跌１﹒３％，華

僑城Ａ（深：００００６９）下滑１﹒２％，萬科Ａ（深：０００００２）跌０﹒５％，新城控

股（滬：６０１１５５）軟０﹒３％。

當局再對房地產市場打強心針，房地產稅立法修訂並未出現在《十四屆全國人大常委會立法

規劃》中，官媒《證券時報》頭版引述多位財稅領域專家稱，暫緩房地產稅立法，更多考慮到國

內經濟形勢，此時出台任何增負措施都要格外謹慎。不過花旗最新報告指，預計房地產鬆綁政策

將會驅動中資地產板塊股價在９月反彈，不過這可能只是「假性積極」，需要在１１月重新評估

。（ｅｙ）

