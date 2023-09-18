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AH股新聞

18/09/2023 08:42

《駐滬專電》滬上豪宅雲錦東方將重啟搖號開盤

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１８日上海專電》滬上豪宅「雲錦東方」發展商－－上海東
航置業有限公司１７日下午公告，將重啟搖號開盤等相關銷售活動。公告指，因早前開放認購期
間，發現部分認購人存在不符合認購資格的情況，於是５月３０日宣布，推遲原定於６月１日舉
行的開盤銷售搖號排序活動及後續相關活動，聯合調查組同步對上述問題展開調查。
　　調查組通過調查發現部分認購人確實存在利用不當手段，規避上海市房地產限購政策的行為
，上述行為違背了房地產市場誠實信用的原則，損害了其他購房人合法權益，不應納入認購名單
。上海東航置業結合調查組的調查建議，依法採取應對措施，切實維護認購客戶的合法權益，助
力房地產市場健康發展。
　　上海東航置業表示，經許可後現決定重啟搖號開盤等相關銷售活動，具體活動事宜須關注微
信公眾號「雲錦東方」後續發布的相關搖號開盤公告及電話、短信通知。
　　今年５月，上海豪宅新盤雲錦東方開盤認購十分火爆。由於新房限價，新房價格與二手房之
間巨大的倒掛空間，出現「買到就賺２０００萬」現象，２０００萬人民幣甚至高於許多上市公
司一年的淨利潤。如此誘人的盈利空間，令眾多購房者趨之若鶩。認購現場除了有提供資金、幫
忙代持的中介、黃牛，更有甚者在現場直接找人結婚以推高積分獲得購房資格。這樣瘋狂的認購
情況引起了監管的注意，隨後該樓盤的搖號活動被叫停。（ｌｃ）

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